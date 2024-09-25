安樂死膠囊艙起爭議 女控官方以「死後錢用不到」為由無理加價

荷蘭首創的自殺膠囊艙近期傳出首次於瑞士啟用，並成功「幫助」一名婦人離世。由於該膠囊艙並未透過瑞士政府安全法規，近日傳出瑞士當局將進行徹查。然而一波未平、一波又起，美國一名女子近期也出面指控，她和膠囊艙公司談好協助自殺，卻被要求多支付額外的費用，只因為這些錢「她死了也用不到」，令女子十分生氣。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，荷蘭「離世國際」公司（Exit International）研發了「石棺」（Sarco）自殺膠囊艙，於9月23日下午首次啟用。第一位死者是一名64歲的美籍婦人，地點位於瑞士梅里斯豪森鎮（Merishausen），但由於膠囊艙尚未通過瑞士相關法規，現在當局將追討公司責任。

另一名55歲的女子麥克勞克林（Jennifer McLaughlin）也在近日出面指控離世國際「要錢不要命」。麥克勞克林說自己本來預計在7月飛到瑞士，要成為第一個使用膠囊艙的人，卻因公司的態度打消主意。

據當地媒體報導，麥克勞克林指控，自己已經花了畢生積蓄，把4萬美元（約127萬台幣）都花在飛往瑞士上，但離世國際卻讓她的死變成一場「媒體鬧劇」。

Makers of Sarco suicide pod 'pushed another woman to spend money before she died' https://t.co/8PGKFceOKt pic.twitter.com/EWo1H5SSVI — Daily Mail US (@DailyMail) 2024年9月24日

麥克勞克林痛批，該組織的工作人員私下告訴她，反正死後也不會需要錢，不如花光積蓄。她認為自己被公司操縱並剝削，「如果早知道這群無情的人這麼做，只是為了自己能在媒體曝光跟行銷，我絕對不會接受這樣的折磨」。

發明膠囊艙的尼奇克（Philip Nitschke）針對此事回應，表示當時因為和麥克勞克林的爭議，已經「無限期推遲」她的輔助自殺，後來麥克勞克林轉而向另一家安樂死機構求助。尼奇克稱，公司是因麥克勞克林有心理問題，才撤銷她的膠囊使用權，並未談及是否與其有財務糾紛。

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