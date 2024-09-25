颱風西馬隆9月27日轉低壓 日本關東降雨恐增強
日本氣象廳今天中午宣布今年第16號颱風西馬隆生成，同時也是9月生成的第6個颱風。目前預測西馬隆威力不會增強，9月27日將轉為熱帶低氣壓，可能造成關東地方等地降雨增強。
日本氣象協會表示，就算西馬隆強度不會增強，但還是需要留意後續發展，因為西馬隆9月27日減弱為熱帶低氣壓後將持續北上，屆時暖濕空氣將進入關東地方及東海地方等地，可能為局部地區帶來降雨增強等影響。
朝日電視台報導，西馬隆減弱為熱帶低氣壓後的9月27日到28日，以關東地方為主的靠太平洋側地區降雨有可能增強。
今年9月相繼有颱風生成，從9月1日的第11號颱風以來，西馬隆是本月生成的第6颱。
氣象廳今天下午3時45分公布的資訊顯示，西馬隆下午3時位於日本南方海面上，正以每小時10公里速度朝西行進，目前中心氣壓1002百帕、近中心最大風速每秒18公尺、最大瞬間風速每秒25公尺。
目前預測西馬隆將在9月27日減弱為熱帶低氣壓，屆時位置在日本四國地方的南方海面上。
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