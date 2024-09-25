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泰北洪水肆虐…鱷魚養殖場憂逃脫 全面撲殺125隻極危暹羅鱷

中央社／ 曼谷25日綜合外電報導
泰國北部洪水肆虐，一處鱷魚養殖場主擔心鱷魚逃脫危害人命，已將場內125隻全部撲殺。 法新社
泰國北部洪水肆虐，一處鱷魚養殖場主擔心鱷魚逃脫危害人命，已將場內125隻全部撲殺。 法新社

泰國北部洪水肆虐，一處鱷魚養殖場主今天表示，擔心鱷魚逃脫危害人命，已將場內125隻全部撲殺。

法新社報導，泰國正值雨季，北部各地本月普遍降下大雨，引發洪災和土石流，已經造成逾20人喪生。

那塔帕（Natthapak Khumkad）的養殖場圍欄因喃奔省（Lamphun）連日大雨而遭到破壞，他養的身長3公尺暹羅鱷可能逃走，在農村掠食村民和家畜。

他告訴法新社：「大雨侵蝕養殖場圍牆，我們很遺憾只能將所有125隻鱷魚全面撲殺，已經養牠們17年了。」

他表示，他和員工將鱷魚電死。

泰國各地養殖場普遍飼養屬極危（Critically Endangered）物種的暹羅鱷。

泰國 洪水 鱷魚

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