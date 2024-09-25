大馬禁菸新法將上路 未成年人禁購菸草產品與電子煙

馬來西亞衛生部10月起將施行公共衛生菸草與吸菸管制法令，禁止未成年人購買菸草產品、菸草替代品與吸菸設備（包含電子煙）。

馬來西亞2024年公共衛生菸草與吸菸管制法令去年11月30日獲國會下議院通過，12月14日再經上議院通過，今年2月2日頒布。新法最終未納入「禁菸世代」（GEG）條文，但衛生部稱未來仍會朝此方向努力。

「禁菸世代」原欲禁止2007年之後出生的馬來西亞世代吸菸或擁有菸草產品，包括雪茄、菸斗、香菸、電子煙與菸草等製品。但去年修法重新提出審查後，改為18歲以下禁止購買菸草產品、菸草替代品與吸菸設備，修正後條文和原本「禁止18歲以下者吸菸」禁菸令無異，「禁菸世代」成為絕響。

大馬媒體報導，馬國衛生部長祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）指出，這項法案仍有助於抑制向未成年人販售電子煙相關產品，試圖從根本上做出改變。

根據馬來西亞國家健康和發病率調查，大馬青少年吸菸人數呈增加趨勢，20到30歲青年因吸菸成癮，罹患心血管疾病機率是非吸菸者兩倍。如今有越來越多癮君子，吸電子煙的青少年中，在14歲前使用或初次嘗試比例達42.2%，且多數是10多歲男孩，馬國青少年吸電子煙比例上升令人擔憂。

這項法令原計劃6月執行，經數次展延後，確定於10月1日起施行。馬國衛生部執行決心也因此受批評。

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