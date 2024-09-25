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預測需求成長至2050年 OPEC：逐步淘汰石油是「天方夜譚」

中央社／ 巴黎23日綜合外電報導
石油輸出國家組織（OPEC）表示，逐步淘汰石油是「天方夜譚」。 路透社
石油輸出國家組織（OPEC）表示，逐步淘汰石油是「天方夜譚」。 路透社

石油輸出國家組織（OPEC）今天表示，逐步淘汰石油是「天方夜譚」。這個以沙烏地阿拉伯為首的組織預測需求將持續成長到至少2050年，也就是對抗氣候變遷之戰的關鍵一年。

石油輸出國家組織這個預測與總部位於巴黎的國際能源總署（International Energy Agency）評估背道而馳。國際能源總署認為，隨著世界轉向再生能源和電動車，化石燃料的需求將在這個10年間達到高峰。

OPEC秘書長蓋斯（Haitham Al Ghais）在OPEC年度「世界石油展望」（World Oil Outlook）中表示，石油和天然氣占現今能源組合的一半以上，「預計到2050年也差不多」。

蓋斯在報告的前言中表示：「『展望』強調的是，逐步淘汰石油和天然氣的天方夜譚不符實情。」

報告指出，到2050年，單是石油需求預計將達到每日1.201億桶，比2023年的每日1.022億桶成長17.5%。

OPEC也將2045年產量預測上調至每天1.189億桶，而去年「展望」的預測為每天1.16億桶，該報告並未考慮2050年。

蓋斯表示：「石油需求高峰遙遙無期。」

去年，在OPEC成員國阿拉伯聯合大公國主辦的COP28聯合國氣候峰會上，各國一致同意「逐步擺脫化石燃料」的目標，好在2050年實現淨零排放。

這項具有里程碑意義的協議還呼籲，到2030年，將全球再生能源產能增加兩倍。

那份協議是在OPEC敦促成員國拒絕「針對」化石燃料的措辭後達成的，先前一份草案包含了「逐步淘汰」一詞。

OPEC今天的報告指出，「雖然能源政策依舊雄心勃勃，但預計決策者和民眾都會對一些過於雄心勃勃的政策目標進行更嚴格的審查和抵制」。

「顯然，能源安全仍然是最重要的問題。」

OPEC 再生能源 化石 氣候變遷 石油 能源政策

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