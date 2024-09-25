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開倒車？東京大學拍板漲學費 學生團體批有違國際公約做法

中央社／ 東京25日綜合外電報導
圖為日本東京大學校園。路透社資料照
圖為日本東京大學校園。路透社資料照

日本東京大學正式決定調漲學費，由學生組成的「反對東大調漲學費緊急行動」今天公布抗議聲明，認為學費調漲合理性存在缺陷，並批評有違國際公約規定高教逐步免費的做法。

東京大學9月24日宣布調漲大學生及碩士生學費，從一年53萬5800日圓（約新台幣11萬9000元）漲至64萬2960日圓。校方同時也提出擴大學費減免對象方案，讓更多經濟不充裕的學生能減輕學費負擔。

日本每日新聞報導，由學生組成的「反對東大調漲學費緊急行動」今天公布抗議聲明，認為學費調漲合理性存在缺陷，主張「國立大學存在意義就是不論地區及經濟條件都能提供高等教育機會」，要求中央政府增加對國立大學的補助金額。

抗議聲明指出，日本所批准的國際公約明定逐步讓大學等高等教育走向免費，東京大學調漲學費作法已違上述公約，要求校方撤回決定。

聲明也批評學費減免制度並不充分，可能不當限制教育機會，「違反東京大學自己提出的多樣性與包容性」。

聲明還批評，儘管學生不斷要求參與有關學費調漲的討論，但校長藤井輝夫僅透過線上方式與學生對話一次，之後未再給予學生參與討論的機會，「像是為了掩蓋學生聲音，倉促且強行地做出調漲決定」。

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