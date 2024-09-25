實在養不起！芬蘭動物園提前8年歸還大陸2隻大貓熊

芬蘭艾赫泰里動物園（Ahtari zoo），因無法再負擔2隻大貓熊每年150萬歐元（新台幣5,425萬元）的養護費用，將於今年11月、提前8年把2隻旅居芬蘭的大貓熊歸還大陸。

路透報導，這家動物園是私人所有，2隻貓熊的租金和飼養支出，每年要花掉150萬歐元（新台幣5,425萬元）。

貓熊被大陸封為國寶動物，大陸政府也常把貓熊作為「外交禮物」提供租借或送給他國，藉此提升國家特色且建立國際友誼。

大陸與芬蘭在2017年4月簽署為期15年的大貓熊保護研究相關文件，2018年1月將大貓熊「華豹」與「金寶寶」送到芬蘭艾赫泰里動物園，盼能吸引遊客前來觀賞。

但未料不久後就碰到新冠疫情爆發，旅行受限制，遊客不來，艾赫泰里動物園因為收入短缺以及龐大的飼養成本導致債台高築。

儘管艾赫泰里動物園曾獲得芬蘭政府近20萬歐元（新台幣723萬元）的一次性補助，但仍然不堪負荷，也讓園方萌生將貓熊提前送回大陸的想法。

中國野生動物保護協會24日於微信公眾號宣布，經中芬雙方友好協商，從優先保障大貓熊健康和福祉的角度出發，共同決定在今年內提前將「華豹」、「金寶寶」2隻旅居貓熊送返大陸。

艾赫泰里動物園主席西沃寧（Risto Sivonen）表示，2隻大貓熊將很快接受為期1個月的隔離檢疫期，預計將於11月返回大陸。

芬蘭外交部發言人回應表示，歸還大貓熊是動物園的商業決定，不涉及芬蘭政府，不應影響兩國關係。

大陸駐赫爾辛基大使館在給路透社的聲明中表示，儘管大陸努力援助該動物園，但兩國最終經過友好協商共同達成歸還大熊貓的協議。