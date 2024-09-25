日本石川雨災增至8死 仍有7人下落不明或失聯

日本石川縣日前降下豪雨之後，搜救人員昨晚在土石堆中又尋獲1名罹難者，死亡人數攀升至8人。當局持續搜索下落不明的2人及5名失聯者。

根據內閣府方針，「下落不明」的定義是「因災害原因導致所在地不明且疑似死亡的人」，而「失聯」為「疑似下落不明的人」，比「下落不明」的不確定性更高。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣能登地區本月21日至22日降下破紀錄大雨，引發土石流、河川氾濫、斷水、部分村落連外道路受阻等災情。當地警消說明，截至昨晚，已造成輪島市6人、珠洲市2人，共8人罹難。

其中最新尋獲的1名罹難者為珠洲市的79歲女性。她在大雨之後失聯，住家被土石流侵襲，昨晚在家中被搜救人員找到。

另外，能登町與珠洲市分別還有1人下落不明。石川縣政府研判這2人可能已經遇難。

石川縣政府另公布5名失聯者的姓名。警消與海上保安部等單位今天持續派出逾400人在氾濫的河川下游等地執行搜索任務。

此外，截至昨天，仍有46個村落因土石崩落等因素，導致連外道路受阻而被孤立，包含輪島市34處、珠洲市11處、能登町1處，至少有367人處於孤立無援的狀態，石川縣政府正努力搶修道路。

石川縣政府也指出，能登地區自來水管受損、或因停電導致水泵設施停擺，截至昨天下午4時，仍有5216戶斷水。已有災民希望到其他自治體避難，石川縣政府正為此協調災民的棲身之處。