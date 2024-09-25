經典零嘴撐不住調漲了！日本人見新價格反道謝：CP值仍超高

「美味棒」是日本的經典款零食，由東京廠商「Yaokin」生產製造。近來業者因為不敵萬物飛漲，決定調漲美味棒的價格，結果非但沒有遭到大眾抨擊，反而還有不少人出聲感謝，表達對業者的體諒。

根據日本媒體「Tokyo Bargain Mania」報導，原先美味棒不含稅的零售價格為一支12日圓，但Yaokin在24日表示，從10月1日開始，價格將調漲3日圓，等於一支售價提升至15日圓（約新台幣2.67元漲至3.33元）。

其實早在2022年，美味棒就曾經因為人事費、包裝材料費、運送費等等成本上漲，調漲過一次價格。因此這次也是睽違兩年後，美味棒再次提升售價。儘管如此，美味棒的價格依然稱得上物美價廉，因此許多顧客都表示認可。

不少網友表示「感謝業者的努力」、「會繼續買的，請別擔心」、「CP值還是超強」、「努力維持在十幾日圓，肯定業者的努力」、「賣20日圓（約新台幣4.44元）都沒問題」、「其他東西漲這麼兇才變15日圓」、「才漲這麼一點值得開心了」、「比起價格不變但變小支，還不如漲價」、「美味棒能繼續維持最重要」。