「ChatGPT較聰明、不需要議會了」 日議員發言被砲轟急澄清

現今人工AI發展越來越進步，很多事情透過ChatGPT等AI程式，都能夠得到答案。然而，近來日本茨城縣高萩市議員大平望在社群網站上表示，比起議會，ChatGPT明顯更為聰明，因此主張已經不需要議會了，結果引發爭議，本人因此也向大眾道歉。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，大平望議員日前使用ChatGPT，詢問「農地在變成住宅用土地時，農地道路的鋪裝費用該由行政負擔嗎？」，ChatGPT則回答「一般來講通常比較困難」，並說明詳細原因。於是大平便將這個回答結果貼在IG上，表示「ChatGPT比較聰明，已經不需要議會了」。

此話一出，許多議員紛紛表示反對意見。高萩市議長寺岡七郎認為，這段話否定了議會和議員的人格，應該出面謝罪。另一位議員八木陽子也指出，她不懂為什麼要這麼講，開口之前或許可以先討論一下，如今只能說很可惜。

遭到批判後，大平目前已經刪除相關貼文，並且為自己的發言過於輕率道歉。不過他也強調，他是想質疑現在的議會，如果應對不了民眾的陳情需求，那麼還有什麼存在價值。雖然ChatGPT已經有了構築理論的能力，但調整決定這一方面還是要靠人，必須與時俱進才行。