屢遭外國客「破壞欄杆、踏枯草皮」 京都400年古寺嘆：都裝不懂日文

位於日本京都的高台寺，是一座建立於1606年，至今有著超過400歷史的古寺。據說本寺當初是為了弔唁豐臣秀吉而建，其妻寧寧也在寺內度過晚年。寺內的「岡林院」更號稱是當今日本歷史最悠久的「塔頭」。然而，近來卻傳出高台寺岡林院內的環境，遭到外國觀光客破壞，讓院方相當困擾。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，高台寺岡林院在本月16日於官方「X」貼文，表示書院路口的欄杆遭到不明人士破壞。院方表示，平時就常有非日本人的外籍遊客未經同意拍照、亂丟垃圾，而最近這些不遵守禮儀的行為，明顯又更加嚴重。

到了18日，院方又再度發文，表示即使在網上提醒後，這幾天依然有很多人來參道攝影，其中還有人躲起來偷吸菸，以及有不少人踩踏草皮，讓草都枯萎了。即使好言勸阻，對方也會藉故說「我不懂日文」，而就算換成用英文去說，觀光客也會繼續裝作沒聽懂，讓院方的耐心已經瀕臨極限。

報導指出，過去柵欄的竹子雖然變得老舊，但是本來還有貼著「禁止進入」、「危險」等等的標語，然而在一年之前，這些標語都遭到拍照的遊客撕毀。現在則是在不明原因下，連欄杆本身都被破壞了。

目前院方已經通報警察，另外也澄清，表示並沒有針對特定哪一國的人士做批判，只是希望能夠繼續維持日本的文化，也希望外國人來，可以尊重這裡的人、土地和文化。

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