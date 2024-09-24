西班牙指標藝術節 「像素之神：數位台灣」大放異彩

台灣新媒體藝術在西班牙L.E.V.數位藝術節大放異彩，19日起於獨立展館舉行「像素之神：數位台灣」展覽外，藝術家黃心健與法國電子樂教父合作的虛擬實境（VR）作品「自監體」也首度亮相。

駐西班牙代表處文化組今年持續與西班牙年度數位科技藝術盛事「L.E.V.數位藝術節」合作，共聚焦4件台灣藝術家作品，分別在2大展區展出。

與策展團隊攜手規畫的「像素之神：數位台灣」（Pixel Gods：Taiwán Digital）新媒體藝術展，精心挑選3組台灣創作團隊「顧廣毅」、「Team9」、「陽春麵研究舍」作品，9月19日至10月13日在馬德里屠宰場藝文特區（MATADERO）的Nave 0展館舉行。

在國際上屢獲大獎的指標性新媒體藝術家黃心健，也首次受邀展出他與法國前衛電子音樂家尚恩米歇爾賈爾（Jean-Michel Jarre）合作的虛擬實境（VR）互動式作品「自監體」（The Eye and I）。根據駐西班牙代表處文化組長張祐瑄，西國觀眾反應熱烈，19日至22日共4天展演期間的體驗場次全被訂滿。

張祐瑄指出，有鑑於駐西班牙代表處文化組自2021年起與L.E.V.數位藝術節合作密切，文化部去年特地邀請策展人戴席瓦（Cristina de Silva）和戴拉維加（Nacho de la Vega）赴台灣參訪，與台灣新媒體藝術領域的專家學者和藝術家們面對面深度交流。

戴席瓦和戴拉維加表示，「像素之神：數位臺灣」展覽以數位影像的基本單位「像素」作為中心軸，透過精選的藝術家作品，從後數位社會對數位影像、照片和影片的解析度和定義所呈現的崇拜文化，重新思考像素的概念。

「像素之神：數位臺灣」展出的3組作品包括生物藝術家顧廣毅的多螢幕錄像裝置作品「水之眾神」，探索人類未來在氣候災難中，人性與科技的交織、慾望與情感的流變，引導觀眾省思自己與自然環境的關係。

跨領域創作團隊Team9展出互動式作品「文字遊戲計劃」，以遊戲探索中文字的可能性，吸引許多西國兒童駐足體驗；雙人創作團體陽春麵研究舍的作品「如何使用AI提升照片品質」模擬自媒體上常見的教學示範影片，探索AI與人類的互動想像。

近年來創作不休且深受國際肯定，曾獲得威尼斯影展VR最佳體驗獎、坎城影展VR敘事大獎的藝術家黃心健，則在VR展間展出跨國合作的新作品「自監體」，透過一系列黑暗的旅程，引領觀賞者探索人類社會「監視與被監視」的起源和發展脈絡，探討監控科技所導致的倫理議題。

第一次來到西班牙參展的黃心健向中央社表示，他這個月都在世界各地參展，但是馬德里L.E.V.數位藝術節的氛圍和其他城市的藝術節不太一樣，讓他回憶起熱帶高雄，整座城市就像一場熱情的派對，這也讓他思索，其實數位藝術節不一定要很嚴肅，批判中可以帶有很多歡樂、以及對未來世界的展望。

張祐瑄告訴中央社，「像素之神：數位台灣」展覽19日開幕當天，親臨現場的藝術家包括Team9和陽春麵研究舍都表示，展場根本是座專為台灣打造的「台灣館」，讓他們感到相當感動。

除了開幕式，張祐瑄說，為了壯大聲量並深度溝通，駐西代表處文化組還安排了一系列活動，包括21日的貴賓導覽體驗以及黃心健的大師專題講座「為可能的未來設計虛擬世界」（Designing Virtual Worlds forPossible Futures），期望讓西班牙和世界看見台灣在新媒體與數位科技藝術領域的豐沛軟實力。