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越南官員偽造單據貪汙上億、挪用公款賭博 河內法院判處死刑

中央社／ 河內24日專電
越南衛生部負責財務管理的官員阮黃因貪汙被判死刑。調查指出，阮黃涉嫌偽造409張單據領取2460億越南盾（新台幣約3.2億元）公款，其中逾半據為己用，包括拿去賭博、買彩券。情境示意圖。圖／Ingimage
越南衛生部負責財務管理的官員阮黃因貪汙被判死刑。調查指出，阮黃涉嫌偽造409張單據領取2460億越南盾（新台幣約3.2億元）公款，其中逾半據為己用，包括拿去賭博、買彩券。情境示意圖。圖／Ingimage

越南衛生部負責財務管理的官員阮黃因貪汙被判死刑。調查指出，阮黃涉嫌偽造409張單據領取2460億越南盾（新台幣約3.2億元）公款，其中逾半據為己用，包括拿去賭博、買彩券

越南監察報（Thanh Tra）報導，53歲的阮黃（Nguyen Hoang）曾任越南衛生部中央衛生與流行病學研究院總會計師、財務會計主任職務，因為貪汙資產，23日晚間遭河內市人民法院判處死刑。

調查指出，中央衛生與流行病學研究院自2009年3月至2023年2月在一家銀行開了6個帳戶，阮黃在管理期間偽造409張單據，共提款逾2460億越南盾，為掩人耳目並將940億回存，剩餘1520億（新台幣約1.7億元）據為己用。

阮黃坦承所有犯行，並自稱挪用的公款只用於個人消費和賭博，沒有分給任何人。根據起訴書，阮黃供稱，曾多次拿挪用的公款請同事買彩券，並在中央衛生與流行病學研究院的隱密處交付現金。

調查機關已查封阮黃名下財產，包括一輛汽車、河內市西湖區一塊面積超過426平方公尺的土地、北寧省（Bac Ninh）一塊面積超過1500平方公尺的土地及興安省（Hung Yen）一塊面積超過450平方公尺的土地。

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