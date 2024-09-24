日本東京大學確定調漲學費 同步擴大減免對象

日本東京大學今天宣布調漲大學生及碩士生學費，從一年53萬5800日圓漲至64萬2960日圓。校方同時也提出擴大學費減免對象方案，讓更多經濟不充裕的學生能減輕學費負擔。

日本經濟新聞報導，這是東京大學時隔約20年再度調漲學費。根據日本政府文部科學省的行政命令，國立大學學費標準收費額為53萬5800日圓，最大漲幅為20%。

東京大學大學生目前一年學費正好是上述標準收費額53萬5800日圓（約新台幣11萬9000元），調漲約11萬日圓後將來到64萬2960日圓，將從2025年度起漲；碩士生學費跟大學生一樣，但從2029年度起漲；博士生學費為一年52萬800日圓，這部分不調漲。

跟學費調漲同步上路的是擴大對學生的經濟支援。

有關學費全免對象，將從現行家戶年所得在400萬日圓（約新台幣88萬8000元）以下的大學生，擴大到家戶年所得在600萬日圓以下的大學生及碩士生。至於家戶年所得在超過600萬日圓到900萬日圓以下的學生，校方也會根據實際狀況考量減免部分學費。

學費調漲後，預估東京大學到2028年度尾聲時，能增加約13億5000萬日圓收入，目前規劃將用在充實學校系統、改善助教待遇及擴充海外留學獎學金等方面。

東京大學校方今天表示，必須顯著改善教育學習環境，追求世界最高水準的學習，「調整學費是實現上述目標的基礎對策之一」。

東京大學校長藤井輝夫今天透過校方官網表示，過去一段時間已跟學生對話及實施問卷調查，並誠摯地針對接獲到的意見與詢問進行因應，「未來將持續向學生及教職員進行說明」。

東京大學希望藉由調漲學費讓財源多元化，建構不仰賴中央政府補助的經營模式，提升國際競爭力。