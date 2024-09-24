日本石川大雨災情慘重 愛子公主取消訪問行程

鑒於日本石川縣日前降下破紀錄大雨後引發嚴重災情，宮內廳今天宣布，日皇德仁與皇后雅子的獨生女敬宮愛子內親王將取消原定9月底前往當地訪問的行程。

日本TBS電視台報導，應石川縣政府邀請，愛子公主原定9月28日到石川縣志賀町與七尾市進行2天1夜的訪問，並視察能登半島地震的重建狀況。

然而，9月21日降下豪雨之後，能登半島地震災區災情慘重。掌管日本皇室相關事務的宮內廳表示，考量到當地仍在進行救災與重建工作，愛子公主與石川縣府討論過後，決定取消訪問。

日本放送協會（NHK）指出，愛子訪問石川縣災區的行程，將是她首度在地方單獨執行公務。

根據石川縣政府彙整災情，21日的破紀錄大雨已造成7人喪生，搜救人員今天仍在持續搜救失聯者。