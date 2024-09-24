美國鳳凰城連續113天氣溫破38度 創史上最熱夏天

美國亞利桑那州沙漠城市鳳凰城（Phoenix）今年破天荒連續113天氣溫超過華氏100度（攝氏38度），造成數百件高溫相關死亡事件之外，也有比以往更大片土地遭野火吞噬。

路透社報導，鳳凰城是索諾拉沙漠（SonoranDesert）最大城市，擁有160萬居民。根據美國國家氣象局（National Weather Service）的資料，鳳凰城今夏氣溫達史上最熱，比去年締造的原先紀錄還高了近華氏2度。

鳳凰城上週達成的連續113天氣溫破華氏100度紀錄，也大幅改寫1993年創下的原先紀錄連續76天。

官方數據顯示，今年截至目前為止，高溫已在鳳凰城所處的馬里科帕郡（Maricopa County）奪走256條人命，並疑似是另外393起死亡的禍首。相較之下，當地去年有破紀錄的645起高溫死亡事件。

馬里科帕郡公衛部門發言人表示，儘管今年迄今當地高溫死亡人數與疑似相關死亡人數低於去年數據，但這個夏季還沒結束。

高溫死亡人數當中約有半數為沒有棲身之處的民眾，也就是當地最弱勢的一群人。

今年高溫死亡高峰落在7月，當時鳳凰城氣溫經常高達華氏118度（約攝氏47.8度）。氣候學家將高溫趨勢歸咎於化石燃料汙染引發的地球暖化現象。

根據亞利桑那州氣候辦公室（Arizona State ClimateOffice）的資料，過去5年來，鳳凰城1年氣溫飆破華氏110度（約攝氏43.3度）的天數平均為40天，相較於20世紀初只有1年5天左右。

亞利桑那州氣候辦公室主任沙費爾（Erinanne Saffell）表示，極端高溫之下，今年州內遭野火焚燒的面積合計比去年要大。