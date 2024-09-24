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涉向脅迫李善均嫌犯供藥 南韓醫生遭求處4年徒刑

中央社／ 首爾24日專電
已故南韓演員李善均生前遭控涉毒，並因此遭酒店女恐嚇取財。路透（資料照）
已故南韓演員李善均生前遭控涉毒，並因此遭酒店女恐嚇取財。路透（資料照）

已故南韓演員李善均生前遭控涉毒，並因此遭酒店女恐嚇取財；在過程中涉嫌向酒店女提供安非他命等藥物的43歲男醫生今天遭檢方起訴，求處4年有期徒刑。

南韓檢方今天在仁川地方法院舉行的公開審理中，以違反毒品管理法罪嫌起訴43歲醫生A男，並指出被告在本人及證人都提及相關陳述的情況下仍否認犯罪，拖延法庭審判，因此求處4年有期徒刑。

A男的辯護律師則在最後陳述時提到，檢方已因對演員李善均及歌手GD（G-Dragon，權志龍）進行不合理調查而遭輿論批評，現在又根據酒店員工B女為爭取減刑而提供的陳述進行不合理起訴，主張B女陳述並不可信。

律師強調，檢方先前認定B女聲稱共吸毒5次的陳述不可信，未起訴其中2起案件，在B女明顯有其他取得毒品管道的情況下，僅說出與A男相關的證詞同樣不可信。同時也以A男在擁有美國永居權的情況下仍誠實在韓服役、積極參與志工活動等，力求爭取減刑。

A男涉嫌在2022年至2023年8月間，在自己於首爾市江南區開業的醫院等地，3次向B女提供安非他命及K他命等藥品；2021年1月也涉嫌在位於首爾城東區的公寓中與朋友一起吸食大麻，同年6月在醫院附近透過友人取得價值100萬韓元（約新台幣2.4萬元）的液體大麻。

A男則在法庭上表示，「我因為愚蠢的選擇而接觸了毒品，瞬間失去了所有」，表示自己的醫院已經歇業，房子也沒了，只能靠著父母援助生活，醫生執照也可能被吊銷，希望有機會還能成為拯救病患的外科醫生。

在先前庭審中，A男指B女對於從A男手上取得藥品的時間與數量相關證詞一直改變，主張「B的陳述根本不可信」，認為B女是為爭取減刑才在搜查當局要求下進行陳述。

李善均去年10月因B女指控他涉毒而遭警方調查，過程中指控遭B女等人恐嚇取財，並對吸毒指控表示冤枉，後於去年12月27日疑似輕生離世。

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