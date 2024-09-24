紐西蘭科學家發現新鬼鯊物種 潛行太平洋海底

紐西蘭科學家今天表示，他們發現一種新的「鬼鯊」物種，這種魚潛行於太平洋海底，會在超過1.6公里深的海底捕食獵物。

法新社報導，威靈頓的國家水資源和大氣研究機構（National Institute of Water and Atmospheric Research）的科學家說，發現「澳大拉西亞窄吻幽靈魚」（Australasian Narrow-nosed Spookfish）棲息在澳洲與紐西蘭的深海中。

科學家是在沙塔海嶺（Chatham Rise）進行研究時發現樣本。沙塔海嶺是太平洋一個區域，從紐西蘭南島（South Island）附近往東延伸約1000公里。

鬼鯊或稱銀鮫（chimaera），是鯊魚與魟魚（ray）的親屬，但屬於骨骼完全由軟骨組成的魚類。

鬼鯊也有幽靈魚之稱，有令人難忘的黑色眼睛，淺褐色的皮膚光滑，沒有魚鱗。

這種魚使用獨特的喙狀嘴巴捕食深至2600公尺的甲殼類動物維生。

研究科學家菲努奇（Brit Finucci）說：「這樣的鬼鯊主要只活在海底。」

菲努奇還說：「牠們的棲地令人難以研究與監測，這意味著我們對牠們的生物學或威脅狀態所知不多，但也使得這類發現更令人興奮。」

幽靈魚先前被視為一種分布於全球的單一物種，但現在科學家發現牠們的基因和形態都與其他親屬不同。