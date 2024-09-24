快訊

BLACKPINK Lisa高雄開唱是真的！官方證實11月女神降臨

台股由黑翻紅上揚146點收22,431點站上季線 台積電漲10元收987元

澳洲一堆「台灣難民」？他掀打工度假亂象 網嘆：非要當社會毒瘤

美媒：日本力推每週上班4天 須先克服工作狂文化

中央社／ 東京24日綜合外電報導
日本街景示意圖。圖／Ingimage
日本街景示意圖。圖／Ingimage

美國財經媒體CNBC報導，日本大力推動企業實施一週工作4天制，但這個國家以工作狂文化而聞名，這些努力面臨嚴峻挑戰。

日本政府近期提倡「工作模式改革」運動，目的是促進彈性工作安排、縮短工時和限制加班。為了進一步鼓勵這項倡議，厚生勞動省也開始提供補助和免費諮詢服務。

日本政府最初於2021年支持減少每週工作天數，當時國會議員也贊成這個想法，如今推動「工作模式改革」，代表政府採取更協調一致的行動。但此一概念未獲強制推行，吸引關注的速度也很緩慢。

在日本主要商學院授課和研究逾20年的克萊格（Tim Craig）說：「日本人工時長的原因是文化和社會，這些東西不會很快改變。」

厚生勞動省表示，日本只有約8%的企業允許員工每週休假3天以上。

克萊格曾寫過一本關於日本流行和傳統文化的書，他解釋，日本人很重視工作，因為他們傾向於將工作視為「生活的積極部分」，社會壓力也是原因之一。

他說：「如果他們早早回家，同事會很不以為然，或必須替他們承擔更多工作。無論如何感覺都很不好。」

富士通公司（Fujitsu）的首席政策經濟學者舒爾茲（Martin Schulz）觀察發現，職場也是多數日本人社會互動最多的地方，員工常常願意待得更晚以協助團隊，或參加漫長的公司餐會。

厚生勞動省去年10月發表有關國內工時過長與抑鬱、過勞死關聯的年度白皮書。2022年，日本有2968人因過勞相關因素而自殺身亡，比2021年的1935人大幅增加。

這份報告強調，10.1%的男性和4.2%的女性每週工作超過60小時，這麼長的工時與過勞死發生率有關。

日本最大企業之一Panasonic於2022年推出每週工作4天的選項，但6.3萬名符合資格的員工中，僅約150人選擇這麼做。

雖然採用每週工作4天制的比例很低，這項倡議並非完全沒有意義。

舒爾茲說，「整體彈性一定有幫助」，政府不斷敦促企業留意工作與生活的平衡，進而不再允許沒完沒了的加班。

周休三日 日本 過勞死

延伸閱讀

Grimp Taiwan繩索救助國際賽圓滿閉幕 日本包辦前兩名

日本解除海嘯注意報 未傳災情或傷亡

holoID Zeta搬至日本 想就近學習歌唱、舞蹈：這是我的夢想！

12強賽／中華隊大巨蛋門票比日本貴800元 網酸：看世界第2還嫌

相關新聞

美媒：日本力推每週上班4天 須先克服工作狂文化

美國財經媒體CNBC報導，日本大力推動企業實施一週工作4天制，但這個國家以工作狂文化而聞名，這些努力面臨嚴峻挑戰

研究：青少年瘋無酒精飲品 成年常染上酒癮

無酒精飲品的風潮正在英、美擴張，也吸引不少未成年的青少年投入嚐鮮，但專家認為，陸續有研究出爐，這些青少年會因為無酒精飲料，更早接觸到飲酒文化，並於成年後染上不健康的飲酒習慣...

亞馬遜雨林減少面積相當於德、法總和 乾旱野火惡化

生態環境專家今天表示，亞馬遜雨林由於40年來的砍伐，損失面積相當於德國與法國總和，導致整個南美洲乾旱惡化，野火也創下紀錄

網戀布萊德彼特？西班牙2女遭冒牌小布詐騙千萬

西班牙警方今天表示，他們逮捕了5名嫌疑人，這些人被控透過網路和通訊軟體WhatsApp冒充好萊塢明星布萊德彼特，向兩名女...

高空極限攝影奪命意外！降傘打不開…攝影師墮下重摔亡 警查原因

英國發生高空極限攝影奪命意外。

真實人生／品酒師變身植物救世主 奉獻生命為摯愛發聲

「植物不能言語，不會流血，不哭泣，所以我決定為它們說話。」這是倫敦皇家植物園研究園藝家馬格達勒納（Carlos Magdalena）近日的感言。他14年前被媒體稱為「植物彌賽亞」，即植物救世主，如此盛譽一度讓他惶恐不安。如今他自稱「沒別的事要做」，就只不惜生命危險，為瀕危植物發聲。他最讓人好奇的是，那種延續數十年的熱情從何而來？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。