美媒：日本力推每週上班4天 須先克服工作狂文化

美國財經媒體CNBC報導，日本大力推動企業實施一週工作4天制，但這個國家以工作狂文化而聞名，這些努力面臨嚴峻挑戰。

日本政府近期提倡「工作模式改革」運動，目的是促進彈性工作安排、縮短工時和限制加班。為了進一步鼓勵這項倡議，厚生勞動省也開始提供補助和免費諮詢服務。

日本政府最初於2021年支持減少每週工作天數，當時國會議員也贊成這個想法，如今推動「工作模式改革」，代表政府採取更協調一致的行動。但此一概念未獲強制推行，吸引關注的速度也很緩慢。

在日本主要商學院授課和研究逾20年的克萊格（Tim Craig）說：「日本人工時長的原因是文化和社會，這些東西不會很快改變。」

厚生勞動省表示，日本只有約8%的企業允許員工每週休假3天以上。

克萊格曾寫過一本關於日本流行和傳統文化的書，他解釋，日本人很重視工作，因為他們傾向於將工作視為「生活的積極部分」，社會壓力也是原因之一。

他說：「如果他們早早回家，同事會很不以為然，或必須替他們承擔更多工作。無論如何感覺都很不好。」

富士通公司（Fujitsu）的首席政策經濟學者舒爾茲（Martin Schulz）觀察發現，職場也是多數日本人社會互動最多的地方，員工常常願意待得更晚以協助團隊，或參加漫長的公司餐會。

厚生勞動省去年10月發表有關國內工時過長與抑鬱、過勞死關聯的年度白皮書。2022年，日本有2968人因過勞相關因素而自殺身亡，比2021年的1935人大幅增加。

這份報告強調，10.1%的男性和4.2%的女性每週工作超過60小時，這麼長的工時與過勞死發生率有關。

日本最大企業之一Panasonic於2022年推出每週工作4天的選項，但6.3萬名符合資格的員工中，僅約150人選擇這麼做。

雖然採用每週工作4天制的比例很低，這項倡議並非完全沒有意義。

舒爾茲說，「整體彈性一定有幫助」，政府不斷敦促企業留意工作與生活的平衡，進而不再允許沒完沒了的加班。