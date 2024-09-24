研究：青少年瘋無酒精飲品 成年常染上酒癮

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】無酒精飲品的風潮正在英、美擴張，也吸引不少未成年的青少年投入嚐鮮，但專家認為，陸續有研究出爐，這些青少年會因為無酒精飲料，更早接觸到飲酒文化，並於成年後染上不健康的飲酒習慣，所以呼籲美國政府應對無酒精飲料祭出年齡禁令。

無酒精飲品熱銷

《紐約時報》報導，所謂的「無酒精飲品」是指風味與一般常見的酒類相同，卻幾乎不含任何酒精成分的飲品（酒精含量低於0.5%）。這類飲品因符合健康趨勢，在全球掀起風潮。例如，美國2022至2023年間，無酒精飲品的銷售額增長了32%，遠超過酒精類飲品1%的增長率。

《觀察者》報導，在英國，大約四分之一的 16 至 24 歲Z世代青年根本不喝酒，為了因應該趨勢，愈來愈多酒商推出無酒精啤酒。根據數據指出，無酒精啤酒相當受民眾歡迎，該類產品銷量在四年內翻了一倍，且仍以每年 25% 的速度在增長。

然而，加拿大維多利亞大學物質使用研究中心主任奈尼指出，無酒精或酒精飲料可能真的能取代民眾對酒精飲品的消費，但同時民眾也可能選擇此類飲品來取代日常的氣泡飲料。無酒精啤酒企業「Athletic Brewing 」執行長舒費特也談到，過去民眾可能在假日小酌，現在可能每天晚餐都有無酒精飲料作伴。

青少恐染上酒癮

隨著無酒精飲品風潮蔓延到年輕族群，許多專家對其可能對青少年產生的影響表達出擔憂。《CNN》報導，史丹佛預防研究中心講師鮑卓指出，無酒精飲料可能是許多青少年融入社交場合的方式之一，但卻可能使更早就接觸到飲酒文化，最後進一步染上不健康的飲酒習慣。

她認為，無酒精飲料對那些試圖戒除酒癮或減少飲酒量的成年人有好處，但對青少年與孩童則可能帶來風險，對未成年人而言，飲用無酒精飲料沒有任何好處，甚至還有可能的危害，呼籲各州政府應祭出禁令，限制商家販售無酒精飲料給未成年民眾。

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