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詭異！塞內加爾外海驚見幽靈船 至少30具難以辨認的腐爛屍體

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
塞內加爾首都達卡外海23日驚見一艘載著至少30具腐屍的船舶。圖為8月破百名非洲難民乘船抵達加納利群島的拉勒斯汀嘉港口。法新社
塞內加爾首都達卡外海23日驚見一艘載著至少30具腐屍的船舶。圖為8月破百名非洲難民乘船抵達加納利群島的拉勒斯汀嘉港口。法新社

英國廣播公司（BBC）報導，塞內加爾首都達卡外海23日驚見一艘載著至少30具腐屍的船舶，目前推測應該是打算偷渡到西班牙加納利群島的難民

塞內加爾海軍表示，該船在距離塞國首都達卡外海70公里處漂流，當局正在調查船舶出發時間、地點、乘客人數等，由於船上遺體高度腐爛，導致辨認、運屍和確認人數的工作變得相當困難。

今年8月，多明尼加漁民才在加勒比海海岸發現至少14具腐爛遺體，推測死者為塞內加爾難民。對此，塞內加爾近日宣布10年計畫，希望解決非法移民問題。

許多非洲難民在貧窮、失業、武裝衝突壓迫下，會透過塞內加爾偷渡到西班牙加納利群島，這條路線不需穿越撒哈拉沙漠和地中海，但極為凶險。

偷渡 難民

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