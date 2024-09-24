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亞馬遜雨林減少面積相當於德、法總和 乾旱野火惡化

中央社／ 里約熱內盧23日綜合外電報導
生態環境專家今天表示，亞馬遜雨林由於40年來的砍伐，損失面積相當於德國與法國總和，導致整個南美洲乾旱惡化，野火也創下紀錄。路透
生態環境專家今天表示，亞馬遜雨林由於40年來的砍伐，損失面積相當於德國與法國總和，導致整個南美洲乾旱惡化，野火也創下紀錄。路透

生態環境專家今天表示，亞馬遜雨林由於40年來的砍伐，損失面積相當於德國與法國總和，導致整個南美洲乾旱惡化，野火也創下紀錄。

法新社報導，橫跨9國的亞馬遜雨林是世界最大森林，由於它能從大氣吸收導致地球暖化的二氧化碳，因此對因應氣候變遷至關重要。

各種科學報告均指出森林消失與氣候變遷，以及人類與野生動物可能受到的影響，實有緊密關連。

然而研究人員表示，今年創紀錄的野火將大量二氧化碳釋回大氣之中。

由研究人員與非政府組織組成的「亞馬遜地理屬性社會環境資訊網」（RAISG）指出，1985年至2023年間，主要出於採礦和農業目的之森林砍伐，已導致亞馬遜地區植被面積減少12.5%。

巴西、玻利維亞、秘魯、厄瓜多、哥倫比亞、委內瑞拉、蓋亞那、蘇利南和法屬圭亞那的森林植被面積減少了8800萬公頃。

RAISG的專家表示：「大量生態系統消失，取而代之的是大片牧場、大豆田或其他單一作物，或者已轉變為黃金開採的礦坑。」

秘魯公眾利益研究所（Institute of the CommonGood）的卡塞雷斯（Sandra Rio Caceres）向法新社表示：「隨著森林消失，我們向大氣中排放了更多的碳，這破壞整個氣候調節和水文循環的生態系統，明顯影響氣溫。」

卡塞雷斯認為亞馬遜的植被喪失，與影響幾個南美國家的嚴重乾旱和野火直接相關。

哥白尼（Copernicus）大氣監測服務今天表示，亞馬遜和巴西中西部「大沼澤」（Pantanal）濕地的火災是近20年來最嚴重的。

國際特赦組織（Amnesty International）指出，雖然森林砍伐速度已減緩的巴西以及一些其他國家，已採取行動解決森林焚燒的問題，但許多其他國家卻沒有。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）大力刪除預算，在他的領導下，阿根廷環境預算遭到「大幅削減」，大規模裁員也阻礙了國家公園的服務。

亞馬遜 巴西 氣候變遷

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