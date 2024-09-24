日本發布海嘯注意報 伊豆群島觀測到50公分高海嘯

日本氣象廳今天上午8時20分（台北時間7時20分）針對伊豆群島與小笠原群島發布「海嘯注意報」，伊豆群島的八丈島八重根地區今天上午8時58分已經觀測到高度50公分的海嘯。

日本放送協會（NHK）報導，伊豆群島的三宅島坪田地區與阿古地區，也已經分別觀測到10公分高的海嘯。

氣象廳指出，鳥島近海今天上午8時14分左右（台北時間7時14分）發生推估規模5.9的地震，地震震央位於八丈島以南約180公里處的鳥島近海、深度約10公里。

氣象廳目前未觀測到出現震度1以上的地區，不過在上午8時20分針對伊豆群島與小笠原群島沿岸發布「海嘯注意報」，預測以上地區的沿岸會出現高度1公尺的海嘯。

氣象廳已經宣布，從千葉縣至沖繩縣的大東島沿岸，海面可能會出現一些變動，不過沒有引發災害的疑慮。

日本氣象廳將海嘯警報分為3級，「海嘯注意報」為海嘯高度低於1公尺；「海嘯警報」為海嘯高度介於1公尺到3公尺間；海嘯高度3公尺以上就會發布「大海嘯警報」。