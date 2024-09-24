網戀布萊德彼特？西班牙2女遭冒牌小布詐騙千萬

西班牙警方今天表示，他們逮捕了5名嫌疑人，這些人被控透過網路和通訊軟體WhatsApp冒充好萊塢明星布萊德彼特，向兩名女性詐騙32萬5000歐元（約新台幣1173萬元）。

法新社報導，西班牙瓜迪亞（Guardia）民事警察部隊在聲明中說，這些嫌疑人透過布萊德彼特（BradPitt）的粉絲網頁與這些女性取得聯繫，並讓她們相信「她們與他有感情關係」。

這些詐騙集團成員假冒布萊德彼特，向受害女性提議投資各種不存在的計畫。

一名居住在安達魯西亞（Andalusia）南部地區的女性被騙了17萬5000歐元（約新台幣632萬元），而另一名來自巴斯克自治區（Basque Country）的女性則損失了15萬歐元（約新台幣541萬元）。

警方表示：「這些網路犯罪者為了吸引受害者上鉤，除了研究她們的社交網絡，還對她們進行心理分析，從而發現這兩名女性是缺乏愛情、處於抑鬱狀態的弱勢群體。」

「他們也透過即時通訊平台與這兩名女性互傳訊息和電子郵件，直到她們相信自己正在用WhatsApp與布萊德彼特本人聊天，布萊德彼特還向她們承諾發展一段浪漫關係和共同的未來。」

警方在安達魯西亞南部地區逮捕5人，其中包括疑似這個組織的領導人。

警方採取行動突襲5人住所，沒收了幾部手機、金融卡、兩台電腦和一本日記，「裡面寫著用來詐騙受害者的措辭」。

警方已追回兩名女子被騙走的8萬5000歐元。