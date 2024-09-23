石川強震災民17年前才因地震喪妻 如今又遇洪水考驗

日本石川縣居民宮腰昇一相隔17年遭遇2場強震，分別因此失去他的妻子和住宅。如今石川縣所處的能登半島又因豪雨成災、水淹進他的臨時住宅，導致他的生活得再度重新開始。

法新社報導，現年76歲的宮腰曾是壽司師傅，今年1月1日能登半島遭強震襲擊後，他搬進僅有1房1廳的小型臨時住宅。不過，石川縣本月21日降下破紀錄大雨，使得他再度成為受災戶。

宮腰坐在1個沾滿泥巴的折起日式床墊上，一邊整理家當一邊告訴法新社：「現在是9月，馬上就要10月了，那時候就進入冬天。」

「我以為我終於能在這裡安頓下來，在跨年時度過一個溫暖的冬天。但我又得重新來過，又要度過一個寒冷的冬天。」

日本放送協會（NHK）報導，石川縣週末大雨引發土石流及河川氾濫，縣政府表示，截至今天下午3時已有7人死亡、12人受傷、2人下落不明。日本當局已派遣自衛隊投入救災。

能登半島年初遭到規模7.6強震重創，造成374人罹難。根據石川縣政府說法，至今仍有約4000戶尚未恢復供電。

那場地震還引發海嘯及1場大火，許多建物不勘搖晃被震垮，宮腰的木造住宅也嚴重受損。但這並非他首次因天災遭遇人生悲劇，17年前的1場地震便奪走他妻子喜代美的生命。

2007年3月25日，能登半島發生規模6.9強震，造成1人死亡、300多人受傷，唯一罹難者就是當時52歲的宮腰喜代美。

喪妻後的宮腰2014年左右因嚴重背痛住院而卸下壽司師傅工作。他回憶當時出院後回到家中，見到客廳裡有張年輕時的喜代美身穿紅色和服害羞微笑的照片迎接他。

今年元旦強震過後，宮腰先是在1個避難中心待幾個月，之後又搬到另個收容所。他說：「妻子的照片還被我留在受損的房子裡。有天晚上她出現在我夢中，叫我不論到哪裡都要帶著這些照片」。

宮腰於是返回半倒的家中取回這些珍貴的回憶紀錄，其中1張照片是他們婚禮時所拍攝。他帶著這些照片與妻子的骨灰入住輪島市的臨時住宅，如今這些東西都被泥水泡濕。

宮腰目前暫時與其他災民在1所醫院的大廳等待區過夜。由於他身體虛弱，因此離開臨時住宅時僅帶走必需品。不過他打算會回去拿那些照片。

在法新社記者離去前，宮腰以堅強力道握手並給了1個散發韌性的微笑，他說：「等到輪島復原後，我們還會再見面。」