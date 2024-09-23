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英防相號召電玩高手從軍解人才荒 喊「國家需要你」

中央社／ 倫敦23日專電

英國國防大臣希利今天說，自7月上任以來，他已陸續採取措施以解決英國軍隊人員不足的問題，並正建立新管道，以更有效率直接為網路防衛單位召募人才，不受普遍適用其他軍種的體格等條件限制。

希利（John Healey）今天在執政黨工黨於利物浦（Liverpool）舉行的黨年度大會說：「如果你是頂級遊戲玩家或程式設計師，國家需要你。」

他指出，常有人說現在的年輕人不願為國家服務，這是錯誤說法。他強調，統計顯示近10年申請從軍的英國國民人數超過100萬，但4人之中就有多達3人在過程中放棄，原因包括行政程序繁瑣費時、可耗掉數月。

希利說，他已廢除多達100項阻礙人才從軍的過時政策，並要求各軍種在10天之內必須明確答覆申請者，是否未通過、或有條件通過審核，並在30天內告知通過審核者具體的訓練啟動日期。

希利近日接受英國「太陽報」（The Sun）專訪時說，花數小時窩在房間玩「決勝時刻」（Call ofDuty）的電玩高手可能正是網路部隊需要的人才。

他並提到，英國軍隊欠缺無人機操作員，而烏克蘭戰場已展現，結合火炮與無人機可造成多大傷亡。此外，軍方消息人士告訴「太陽報」，疑似與俄羅斯有關的惡意行為者近2年試圖駭入英國安全防衛核心系統總計約9萬次。

希利今天在利物浦提及英國軍隊人員不足的窘境，包括雖有船艦、卻沒有足夠的水手。為提升召募及留員率，7月上台的工黨政府宣布為軍職人員加薪，平均調升6%，自現行2024－2025財政年度生效，並往前追溯至財政年度開始的4月1日。

英國國防部當時表示，這是英國政府近22年來給軍職人員的最大加薪幅度，新進人員的起薪也首次達全國生活工資（National Living Wage, NLW）標準。

NLW指的是英國21歲以上受雇者法定最低時薪，每年4月1日更新，現行標準為每小時11.44英鎊（約新台幣500元）。

為提升人員召募率，英國政府近年陸續廢止部分禁令，例如在修剪整齊、保持清潔的前提下，不再禁止軍人蓄鬍鬚，除非有害安全或影響行動效率。

民意和市場調查公司「輿觀」（YouGov）去年9月發布的一項調查結果顯示，54%英國男性自稱蓄鬍或蓄鬚，較2016年的42%明顯上升。

不過，健康因素和醫療考量仍是有志從軍者面臨的主要障礙，軍方審核標準堪稱繁瑣嚴苛。英國廣播公司（BBC）報導，以陸軍為例，近5年即累計多達7萬6187名有志從軍者因此遭判定不合格。

根據英國陸軍召募官網，患有嚴重皮膚炎、牙齒衛生不佳（包括有拔牙需求者），都是無法通過審核、或必須按規定延遲入伍的理由。

希利則已主導取消或放寬部分規定，包括對有粉刺或痤瘡（俗稱痘痘）困擾的從軍限制。

根據英國國防部2019年的一份指南，若粉刺或痤瘡足以影響軍服穿戴或裝備操作，則一般應判定體檢不合格，或延遲入伍直到疾病治癒。

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