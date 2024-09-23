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麥當勞不服越南水土 關閉胡志明市指標門市

中央社／ 河內23日專電
麥當勞進軍越南10年，不但未達成開設百家分店的目標，近日還關閉胡志明市指標門市。美聯社
麥當勞進軍越南10年，不但未達成開設百家分店的目標，近日還關閉胡志明市指標門市。美聯社

麥當勞進軍越南10年，不但未達成開設百家分店的目標，近日還關閉胡志明市指標門市。外界觀察，麥當勞餐點較貴及高漲的房租，使得麥當勞拓展越南市場舉步維艱。

越南媒體VTC News報導，麥當勞9月19日關閉位於胡志明市第一郡的濱城（Ben Thanh）門市。麥當勞2014年2月進軍越南，首家門市位於胡志明市，濱城門市於2014年5月開幕，是麥當勞在越南的第2家門市。

儘管不是越南的麥當勞首店，但濱城門市因為24小時營業並位於旅客密集的黃金地段，又有部分製作流程以透明廚房方式呈現，還是麥當勞在越南第一家設有外帶專用櫃台的門市，被認為是具指標性的重點門市。

麥當勞當年進到越南時，喊話10年要開100家分店，不過10年後只開了36家，包括經濟重鎮胡志明市18家、首都河內市10家，其餘分布在海防市、平陽省、峴港市等，而今胡志明市已經關了一家。

報導指出，越南是麥當勞事業版圖中門市數量最少的市場，連門市數量排名倒數第2的新加坡都有約140家。麥當勞在越南拓展牛步，還面臨關店局面，外界認為原因是價格不夠親民，加上不堪胡志明市店面租金高漲。

有調查報告顯示，越南的速食消費族群龐大，高達45%的受訪民眾表示，他們每天或每週都會吃速食，其中又以18歲至21歲族群為主力消費者，這一趨勢在都市地區更為明顯。

調查指出，最受越南民眾歡迎的4個速食品牌依序為肯德基（KFC）、Jollibee、Lotteria、麥當勞。肯德基受歡迎的程度是麥當勞的2倍，59.2%的受訪者選擇吃肯德基，29.5%的人選擇吃麥當勞。

根據調查結果，越南每名消費者吃一餐速食的費用介於5萬至10萬越南盾（新台幣約65元至130元）。越南南部地區的消費者最捨得花錢吃速食，超過75%的受訪者表示，每人每餐平均會花5萬越南盾以上。

若從餐點價格來看，麥當勞和漢堡王（BurgerKing）售價最高，肯德基、Jollibee、Lotteria的價格親民而且菜單豐富，還經常根據越南人的口味調整。這或許也說明麥當勞挑戰越南1億人口市場成績不如預期的原因。

胡志明市租金昂貴也被認為是麥當勞濱城門市關閉的原因。越南勞動報（Lao Dong）報導，不動產業者黎文新（Le Van Tan）說，當地面積100平方公尺以上的店面月租金要數億越南盾（1億越南盾為新台幣13萬元）。

胡志明市 越南 麥當勞

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