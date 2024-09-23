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酒國盛事慕尼黑啤酒節 吹起「無酒精」風潮

中央社／ 慕尼黑23日綜合外電報導

隨著啤酒消費量下降，無酒精啤酒的銷量卻持續上升。即使在慕尼黑啤酒節（Oktoberfest）這個無疑是世界上最著名的酒精慶典，不含酒精的啤酒也出現在菜單上。

美聯社報導，世界最古老啤酒釀酒廠Weihenstephan的首席釀酒師佐洛（Tobias Zollo）有個秘密，那就是他很喜歡無酒精啤酒。由於釀酒廠會在製作過程中使酒精揮發，無酒精啤酒風味和傳統啤酒相同，熱量卻比軟性飲料更低。

佐洛不是唯一一個懂得欣賞這種清醒飲料的人。近年來，隨著啤酒消費量縮減，無酒精啤酒的受歡迎程度卻正在上升。

Weihenstephan釀酒廠由聖本篤修會修士（Benedictine）在1040年創立，目前無酒精小麥啤酒和拉格啤酒已占總產量的10%。自Weihenstephan釀酒廠1990年代開始釀造無酒精飲料以來，過去幾年的增長趨勢與德國啤酒產業的統計數據相符。

佐洛於慕尼黑啤酒節正式開始的前一天表示：「不幸的是－作為釀酒師的我必須這麼說－人們現在喝的啤酒確實較少。如果有一種能享受典型Weihenstephan啤酒清爽口感的替代選擇，但是個無酒精版本，我們會想這麼做。」

24歲的慕尼黑人卡塞利茲（Mikael Caselitz）21日在啤酒節其中一個帳篷外說：「對於那些不喝酒，但還是想享受慕尼黑啤酒節的人來說，我認為這（無酒精啤酒）是一個好選項。」

「有時人們覺得喝了酒會玩得更開心，但這並不好，因為在沒有酒精的情況下也可以玩得盡興。」卡塞利茲還說：「如果你想來喝無酒精啤酒，沒有人會對你品頭論足。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

慕尼黑 酒精

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