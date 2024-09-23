梵蒂岡：教宗因輕微流感取消公開接見活動
根據梵蒂岡發布的聲明，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）由於出現「輕微流感症狀」，已取消今天的公開接見活動，以便在本週稍晚造訪比利時之前稍事休息。教宗剛結束出訪亞太4國的12天行程。
法新社報導，梵蒂岡新聞辦公室表示：「由於（教宗）出現輕微的流感症狀，及考慮到未來幾天的行程，為謹慎起見，原訂今天舉行的教宗公開接見活動已取消。」
教宗方濟各於9月2日至13日展開12天的亞太之行，造訪印尼、巴布亞紐幾內亞、東帝汶及新加坡4國，這趟距離長達3萬2000公里的旅途令他特別疲憊。
梵蒂岡在聲明中強調，87歲的教宗方濟各考量本週稍晚將展開為期4天的訪問，造訪盧森堡和比利時，為謹慎起見，決定取消今天的公開接見活動。聲明中並未透露更多細節。
教宗方濟各預計於當地時間26日展開這次訪問，這將是他擔任教宗後的第46次出訪。
教宗方濟各由於膝蓋和背部疼痛，現在經常使用輪椅。近幾年，他的身體健康狀況欠佳。今年稍早，他數次取消既定的會面，梵蒂岡說這是因為教宗健康欠佳，原因不盡相同，有感冒、支氣管炎及流感等。
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