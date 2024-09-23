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拉丁美洲高溫乾旱處處野火 哥倫比亞7省忙滅大火

中央社／ 波哥大22日綜合外電報導

熾熱乾旱正在拉丁美洲各地助長森林大火，哥倫比亞當局今天表示，他們正在境內7個省分忙著撲滅火勢。

法新社報導，從厄瓜多到巴西，許多拉丁美洲國家都遭逢幾十年來最嚴重乾旱，使得火災季更加猛烈，當地居民和政府都繃緊神經。

根據哥倫比亞的國家風險與災害管理局（NationalUnit for Risk and Disaster Management）在社群媒體平台X發布的最新通報，當地已有近1萬1000公頃的土地被大火燒毀。

其中一些受波及的省分與厄瓜多、秘魯或巴西接壤，這些國家也正在與各自境內大火奮戰。

在哥倫比亞安地斯山（Andean）地區的托里馬省（Tolima），1座名為那加泰馬（Nagataima）的村莊爆發森林火災已造成2人受傷，當局出動了8架飛機前往滅火。

秘魯政府本週也宣布，3個受火災影響最嚴重的省分進入為期60天的緊急狀態。這些省分位處與巴西和厄瓜多接壤的叢林地帶。

另一方面，依賴水力發電的厄瓜多在面臨61年來最嚴重乾旱之下，因電力不足而分區供電，導致今天有12個省分停電。

厄瓜多 哥倫比亞

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