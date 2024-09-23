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限貸令之下…6種購屋者命運大不同 只有1類人笑得出來

迷你包、小瓶裝 微縮時尚來了！

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

抖音網紅展示著小瓶裝的化妝瓶、迷你手提袋，迷你時尚正席捲新時代！專家指出，迷你時尚其實在上世紀60年代掀起流行，目前正捲土重來。擁有超過10萬粉絲的抖音網紅巴克在迷你名牌包中塞滿其他迷你產品，她強調「我認為這（迷你）是個可愛的元素」。

迷你包爆紅

CNN》報導，Trader Joe's已開始重新進貨一款售價2.99美金的迷你包，因為該款包包在eBay轉售的金額曾飄升至500美金，深受民眾追捧。服飾連鎖店「 Trader Joe’s 」行銷副總裁斯隆今年3月表示，公司也沒有想到這款迷你手提袋相當火爆，該包款一週的進出貨量曾高達數十萬。

不僅迷你包，抖音等社群平台上也出現小包裝護髮乳、護膚品與化妝產品的介紹影片，坐擁10萬粉絲的抖音網紅巴克曾在迷你Coach Tabby包裝塞滿迷你款的口紅、睫毛膏與遮瑕膏，該影片甚至吸引來Coach官方帳號留言。

不環保引發隱憂

面對迷你時尚的優勢，Minter首席分析師凱勒表示，「人類一直都喜歡微小的物體」，尤其迷你的美容或時尚產品成為奢侈品牌擴大市場的方式，讓消費者能夠負擔奢侈品，更不用去購買仿冒品。

對許多小品牌而言，額外生產迷你產品意味著額外的營運成本，但卻能夠吸引消費者嘗試使用該品牌的商品。凱勒強調，「這已經成為非常有價值的行銷工具」。

然而，環保組織Beyond Plastic 溝通主管瓦利安特指出，較小的包裝意味著更多的塑膠生產，並不符合重複利用的環保主張。塑膠回收商協會也建議消費者選購完整尺寸的產品，因為小於5.08公分的物件無法在美國進行回收。

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