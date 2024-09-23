佛光山印度沙彌學園開學 駐印代表盼成弘揚佛法種子

佛光山印度沙彌學園新生22日正式入學，新學期也於當天正式展開，駐印度代表葛葆萱前往參加開學典禮，期盼沙彌們經培訓，能成為弘揚佛法的種子。

佛光山印度沙彌學園舉辦第13屆開學典禮，包括駐印度代表處代表葛葆萱伉儷、副參事趙向羣、經濟組組長陳郁淇，和來自台灣、馬來西亞的志工老師在內，共18位貴賓、師長受邀出席觀禮。

沙彌學園收9到11歲的學生入學就讀，畢業時大概是18歲、19歲，能以同等學力的概念參加大學入學考試，通過即可在台灣、泰國、中國深造。

葛葆萱表示，「很高興受邀再到佛光山沙彌學園參加開學典禮，這裡的環境很好，希望經過培訓，很多同學能到台灣繼續深造，學成後回到印度，或轉到其他地方，成為弘揚佛法的種子」。

佛光山印度沙彌學園主任慧顯法師說，希望新學年開始，沙彌可更加用功來充實自己，以吸取更多的智慧。

園內的老師慧堅法師告訴中央社記者，印度的孩子需經篩選，在筆試、面試、環境適應等11道關卡都通過後，才能進到沙彌學園就讀。進到學園後，沙彌洗衣、燒飯、打掃都得學習自己動手做，以養成獨立的精神。

課程安排方面，沙彌每週只有週六放假一天，其他時間的課程包括一般學科、佛法，還有音樂、體育、中文等，其實負擔不小。

而除了學科、術科外，還會不定時透過講座、特別課程的方式，讓沙彌學到茶道、藝術創作等相關知識，另外也會安排校外教學，讓沙彌參觀博物館等地，除豐富他們的生活，也避免讓他們與社會脫節。

目前沙彌學園有40位在校生，和12位剛入學的小沙彌，在開學典禮上，他們還以口琴、陶笛、烏克麗麗合奏台灣經典民謠「望春風」，並表演瑜伽，來答謝遠道而來擔任志工的台灣老師們。