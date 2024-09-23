折扣價高於正常價格！宣傳誤導消費者 澳洲連鎖超市遭訴

澳洲競爭主管機構今天表示，已到聯邦法院控告連鎖超市伍爾沃斯（Woolworths）和柯爾茲（Coles Group）旗下子公司，指控其對折扣做出誤導宣傳，違反消費者法。

路透社報導，澳洲競爭及消費者保護委員會（ACCC）指出，在消費者的理解中，這兩家超市提供的「價格已降」（Prices Dropped）和「俗俗俗」（Down Down）促銷價，意味產品以較低價出售，但所謂「降價」後的新價格，實際上卻高於正常售價，或和正常售價一樣。

競爭及消費者保護委員會指控說，伍爾沃斯在20個月內不同時間的266種產品，柯爾茲在15個月內的245種產品有上述行為。

競爭及消費者保護委員會主席凱斯－高特里布（Gina Cass-Gottlieb）表示：「我們指控，這些關於假折扣的誤導性說法，削弱了消費者對購買哪些產品以及在哪裡購買做出明智選擇的能力。」

伍爾沃斯表示，會檢討競爭及消費者保護委員會的指控，並會繼續就此事與委員會聯繫。

柯爾茲則說，公司「非常嚴謹地」遵守澳洲消費者法，並打算提出辯護。

聯邦政府6月表示，澳洲可能對不遵守產業行為準則的大型連鎖超市處以數以十億計澳元的罰款。

聯邦政府要求年營收超過50億澳元（新台幣1100億元）的零售商遵守先前這個自願訂定的行為準則，如有違反，將面臨高達年營業額10%的罰款。

澳洲超市巨頭遭控誤導消費者 政府擬立法監管

澳洲競爭監管機構今指控兩大超市巨頭在數百件商品促銷中誤導消費者，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）隨後宣布，將針對食品及雜貨業者推出新的行業準則法案，並強調，消費者不應被當作傻瓜。

澳洲競爭及消費者保護委員會（ACCC）指控伍爾沃斯（Woolworths）和柯爾茲（Coles）兩大超市巨頭，在產品折扣上誤導消費者，涉嫌違規。

艾班尼斯今接受媒體訪問時表示，政府計劃推出強制性食品及雜貨行業準則法案，規定奧樂齊（Aldi）、柯爾茲、伍爾沃斯和Metcash等企業若嚴重違反規定，將面臨數百萬澳元的罰款。政府將確保消費者獲得公平待遇。

艾班尼斯強調，若ACCC的指控成立，這是「完全不可接受的」，這也不符合澳洲精神。他並表示：「消費者不應該被超市當作傻瓜，他們應該得到更好的待遇。」

他還指出，「當你對商品收取超過應有的價格時，依據定義，這當然會對通膨造成直接影響。」

儘管如此，艾班尼斯仍反對透過分割資產的方式打擊超市巨頭，強調真正的解決方案是賦予ACCC更多監管權力。