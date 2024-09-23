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菲律賓吉普尼司機大罷駛！ 抗議「汰車計畫」 政府緊急出動公務車輛

中央社／ 馬尼拉23日專電
「吉普尼」是菲國極為普遍、歷史悠久的公共交通工具，外形像加長型的軍用吉普車。 示意圖／ingimage
「吉普尼」是菲國極為普遍、歷史悠久的公共交通工具，外形像加長型的軍用吉普車。 示意圖／ingimage

菲律賓多座大城市的吉普尼車團體今天發動罷駛，抗議政府淘汰老舊吉普尼的計畫，政府則出動公務車輛，免費載送受影響的民眾通勤。

菲律賓全國性的吉普尼（Jeepney）團體「全國吉普尼司機及業者聯合會」（PISTON）、「公車僱員和勞工自由聯盟」（Manibela）上午展開為期2天的罷駛，許多上班民眾及學生的通勤受到影響。

罷駛團體宣布，約有2萬名吉普尼司機參與罷駛，並在臉書貼出民眾在路邊等車或搶搭其他交通工具的照片。

但在馬尼拉市的街道上，仍可看到許多吉普尼載客。

PISTON上週在官方網站發布新聞稿，提出罷駛活動的訴求，包括廢除公共交通工具現代化計畫（PTMP）、提供經費翻修傳統吉普尼車、不應強迫吉普尼車靠行或自組合作社等。

菲律賓交通部於2017年提出公共交通工具現代化計畫，淘汰車齡15年以上的老舊吉普尼及其他交通工具，替換為使用歐盟4期（Euro 4）標準以上或是電動引擎的車輛，以減少污染及提高道路安全性。

然而，新型吉普尼的造價動輒超過200萬披索（約新台幣115萬元），大部分的吉普尼司機或車主無法負擔。

根據菲國媒體報導，菲律賓全國約有20萬輛吉普尼在街上行駛，其中5萬輛是在大馬尼拉地區；每輛吉普尼一般都有3名司機輪班駕駛，也就是說，1輛吉普尼可養活3個家庭。

另一方面，大約900萬菲人每天搭乘吉普尼上班、上學，若無替代交通工具，吉普尼的淘汰也將影響民眾日常通勤。

「吉普尼」是菲國極為普遍、歷史悠久的公共交通工具，外形像加長型的軍用吉普車，但它多半使用外國進口的二手、甚至三手引擎，成為菲國各大城市空氣污染的源頭之一。

淘汰吉普尼的計畫過去都因衝擊司機的生計、缺乏替換交通工具以及司機大規模抗議等因素，而難以順利推進；菲國大多數參議員支持暫緩淘汰吉普尼，但總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）則認為不應再拖延。

菲律賓陸路運輸特許監管局（LTFRB）今天協調各地方政府及軍警單位，派出公務小巴士或軍警用卡車，免費載送受困在路邊的民眾，希望降低吉普尼罷駛的影響。

小馬可仕 菲律賓 馬尼拉

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