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中國醫藥大學中醫部訪星 盼加強傳統醫學合作

中央社／ 新加坡23日專電

中國醫藥大學附設醫院中醫部首度訪問新加坡，舉辦中醫學術及產業相關座談，駐新加坡代表處政務組長楊芷宜指出，台灣中醫藥體系在國際逐漸獲得認可，盼交流有助台星在傳統醫學領域的合作與發展。

中國醫藥大學附設醫院發布新聞稿表示，中醫部教授組團於22日造訪新加坡，舉辦「2024東南亞中醫藥國際學術論壇」與「2024新加坡-台灣中醫藥產業座談會」，分享傳統醫學臨床與教育的成果。

新聞稿指出，論壇探討中醫專科醫學教育的培訓模式，並與來自新加坡和馬來西亞的醫師們進行交流，針對各國傳統醫學產業的現況進行交流與討論，盼藉此提升台灣中醫藥產業在東南亞地區的能見度，並期望藉此機會促成更多跨國產業合作，為推動台灣傳統醫學邁向國際舞台注入動能，展現台灣傳統醫學的成果與潛力。

駐新加坡台北辦事處政務組長楊芷宜受邀為開幕儀式致詞，她強調，台灣的中醫藥體系在國際間逐漸獲得認可與推廣，這次的學術交流活動將有助於兩地在傳統醫學領域的合作與發展，為未來的跨國醫療合作創造更多機會。

大會主席、中國醫藥大學附設醫院中醫部醫師賴琬郁表示，此次論壇不僅展示中國醫藥大學附設醫院中西醫合作照護特色與成效，還涵蓋從基礎到臨床的中醫研究成果，以及科技智慧化的脈診診斷技術。

「2024新加坡-台灣產業座談會」吸引來自台灣、新加坡及馬來西亞的中醫藥專家與廠商參與，針對各國傳統醫學產業的現況進行交流與討論，增加台灣中醫藥產業在東南亞地區的曝光度。

活動與會者包括馬光醫療集團執行長黃傳勝，中國醫藥大學中醫學院院長顏宏融，中國醫藥大學附設醫院中醫部主任黃升騰等人。

中醫 新加坡 醫學院

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