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網聊3個月初次見面…21歲女遭男網友綁架迷姦 警拘2男揭心寒內情

香港01／ 撰文：喬納森
21歲女子與男網友相約見面，沒料到即被綁架及迷姦。 示意圖／ingimage
21歲女子與男網友相約見面，沒料到即被綁架及迷姦。 示意圖／ingimage

網上交友要小心！印度1名21歲女子在社交平台結識1名男子，聊天3個月後覺得十分投契，雙方便相約見面，沒料到即被男網友推上車綁架，其後更遭下藥性侵。事件引起當地政黨強烈譴責，要求警方徹查。警方其後透露調查資料，指性侵疑犯原來不只1人，目前已逮捕男網友及其1名友人，控以綁架、性侵等嚴重罪名。

女子被推上車迫喝含迷藥啤酒

綜合外媒報導，綁架事件發於8月23日，卡納塔克邦西部烏杜皮縣（Udupi）1名21歲女子在3個月前，在網路上結識男網友阿爾塔夫（Altaf）。2人在網上聊得十分投契，於是在事發當天相約見面，當女子抵達約定的見面地點時，阿爾塔夫駕來1輛白色汽車，即時將女子推進車內綁架。

女子登車後，阿爾塔夫強迫她喝下含有麻醉藥的啤酒，她頓時失去知覺，其間遭阿爾塔夫與朋友卡多薩（Severa Richard Cardosa）輪姦。

當地政黨強烈譴責

事件引發印度人民黨強烈譴責，要求在該地區執政的印度國民大會黨應要求警察徹查事件。警方其後逮捕了阿爾塔夫及卡多薩，後者更被指控提供迷幻藥飲料。另外，警方亦扣查了2部涉案車輛，並以綁架、性侵和其他嚴重罪名起訴2名被捕人。

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文章授權轉載自《香港01》

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