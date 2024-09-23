人工智慧成全球要角 法國首度設置AI國務秘書

人工智慧（AI）正以不同方式改變世界，從社會、公共服務，甚至改寫了外交與作戰策略。為因應AI俱增的重要性，法國新政府出現首位人工智慧內閣官員，推動AI預算、監管法規等議題。

法國新總理巴尼耶（Michel Barnier）21日晚間宣布39人內閣名單，其中一個改變引起法媒關注，即法國內閣首次出現的「人工智慧」國務秘書一職，顯見人工智慧科技對國家發展的關鍵地位。

法國部會向來有因應時代而彈性改變名稱與結構的傳統，此前的數位國務秘書在這次新政府中正式改為「人工智慧與數位」國務秘書，這是「人工智慧」一詞首次出現於法國政府，且將從經濟部改為隸屬於高等教育與研究部之下。

出任第一位AI國務秘書的查帕茲（Clara Chappaz）也絕非等閒之輩，她曾任國家創新創業品牌La FrenchTech負責人，除了支持法國新創生態體系在本土和海外的創建與發展外，查帕茲也大力推動科技新創產業的女性參與和培力。

和新內閣名單普遍引發的質疑聲浪相反，她的到任獲得科技和新創界的一致贊同。法國新創事業育成中心「F站」（Station F）主任沃札（Roxanne Varza）表示，「對生態體系而言是非常棒的消息」。Hexa新創工作室創辦人埃爾齊埃（Thibaud Elzière）也歡呼，「我們真是太幸運了」。

35歲的查帕茲則在領英（LinkedIn）發文說，「很高興能繼續在數位與人工智慧這些重要議題上為公共行動服務」。

等待首任AI國務秘書的是預算、監督法規，以及法國AI產業鏈發展等議題。許多法國新創公司的補助問題也是首要之務。

此外，繼英國和韓國後，法國也將於明年2月舉辦AI全球峰會，這是總統馬克宏（Emmanuel Macron）相當看重的外交與科技場合。

AI科技在全球發展快速，尤其自2022年底ChatGPT等技術問世後，在社會的各個領域扮演的角色逐漸舉足輕重，從廣告、資訊到社群媒體，以及教育、產業或公衛，AI運用無所不在，規範的需求也同樣增加。

AI甚至成為世界重要外交議題的核心，例如在以色列和巴勒斯坦衝突中，以色列軍方就利用人工智慧軟體設計並鎖定攻擊目標，徹底改寫了作戰兵法。

巴黎大學講師拉巴（Nourhène Ben Rabah）向巴黎人報（Le Parisien）指出，歐洲議會已經透過法規限制AI，但在法國應用層面仍需有主管機關進行監管，並輔導企業遵守規範。

同時AI國務秘書也能解凍預算，推動產業。而將其設置在研發部之下，法國傳達的訊息是，AI不僅是經濟議題，同時更是會影響生活各層面的力量。

法國高等商校Essec和哈佛商學院畢業的查帕茲在今年4月挑戰報（Challenges）的專訪中表示，法國是科技新創精神的肥沃之地。自2018年起，法國政府開始投入AI發展，並逐步在研發、人才與運算能力上投資近30億歐元（約新台幣1086億元）。

世界報（Le Monde）分析，查帕茲的上任反映了法國政府希望持續大力發展AI的企圖心，以扶持法國獨角獸Mistral、Photoroom等新創公司。