揭英國政府將停止資助 英媒以「特洛伊木馬」形容孔子學院

英媒報導，英國教育部表示，對境內「孔子學院」停止補助的措施已完成，代表「孔子學院」無法再接受英國政府的資助。至於「孔子學院」日後能否繼續在英國境內運作，目前尚無最後定案。

綜合英國每日電訊報及香港商業電台報導，英國政府一名發言人對此回應說，「孔子學院」需與其他在英國營運的國際機構一樣，「在合乎法律範圍內透明運作」，並「致力維護言論自由」。

這項報導以「特洛伊木馬」形容「孔子學院」，並指英國境內目前仍有30所孔子學院，但它們被指控充當中共的幌子，壓制對中國的批評觀點。

英國國會的中國研究小組估計，過去10年，設有「孔子學院」的17所英國大學，從北京至少接收2800萬英鎊（約新台幣11.9億元）的資金以協助管理。但其中12所拒絕披露資金運作狀況，使「孔子學院」的運作變得非常神秘。

英國國會情報與安全委員會更指出，有證據顯示，由中共中宣部控制的「孔子學院」，被北京用來引導英國大學，不要參與有關西藏和台灣等議題的活動和研究工作。

牛津大學校長、英國駐香港末代總督彭定康表示，英國有證據表明，「孔子學院」的一些人試圖影響（所在）大學的發展。很高興「孔子學院」在英國教授中華文化，但絕不容許任何人試圖影響學校的課程內容及校務運作。