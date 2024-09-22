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伊朗煤礦坑驚傳爆炸！情況嚴重至少51死20傷 仍有多人受困
伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗東部南呼羅珊省（South Khorasan）塔巴斯（Tabas）一處煤礦礦坑驚傳爆炸，已知造成至少51人死亡、20人受傷，據稱還有許多人受困。
IRNA在22日指出，當地公司Madanjoo營運的這處煤礦坑發生甲烷洩漏引起爆炸。IRNA稍早指出，據信有數十人受困，另有17人送醫接受治療。
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）正準備前往美國紐約參加聯合國大會。他表示，已下令全力營救受困礦工，並援助其家屬，當局已對這起事件展開調查。
這不是伊朗礦業第一次發生事故。2017年，一起煤礦坑爆炸導致42人死亡。2013年，兩起採礦事故共導致11名工人死亡。2009年發生的多起事故共造成至少20名工人死亡。礦區安全標準鬆散和緊急服務不足，被歸咎為造成這些死亡事件的原因。
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