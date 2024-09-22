環團參與紐約氣候週遊行 手舉標語「別遺落台灣」

由5個台灣環團聯合組成的台灣氣候行動網絡，近期出席紐約氣候週並參與遊行，遊行中手舉「別遺落台灣」、「限制碳排而不是限制台灣參與」等標語。

美東時間20日下午，來自世界各地的人們橫跨布魯克林大橋，高呼「我們現在就要氣候正義」，為「紐約氣候週」揭開序幕。包括綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、環境權保障基金會、台灣環境規劃協會和地球公民基金會組成的「台灣氣候行動網絡」，首次參與紐約氣候週。

台灣氣候行動網絡發布新聞稿表示，9月20日的遊行名為「週五為未來而戰」（Fridays For Future,FFF），遊行的主軸是氣候正義，而遊行中提出4項訴求，包含改變資金錯置的不正義、改變跨世代的不正義、改變權力的不正義及改變跨國間的不正義。

氣候網絡表示，遊行的許多成員是青少年，他們在正該揮霍青春的年紀，卻為了守護自己岌岌可危的未來而走上街頭，並指責金融業這種寧可投資化石燃料，也不投資在更長遠的永續發展的短視操作。

氣候網絡提到，遊行中有來自烏干達的夥伴，指出烏干達排碳量微乎其微，卻要承受富裕國家造成的高熱等氣候衝擊；常遭受極端氣候侵襲的台灣，也一樣因為政治因素，無法參與國際氣候談判。

因此，氣候網絡參與遊行時，也提出了Leave noTaiwan behind（別遺落台灣）、Limiting Carbonwithout limiting Taiwan（限制碳排而不是限制台灣參與）的標語。