快訊

爆賴總統曾致電開罵 邱泰源今向彭啓明道歉：大家一起努力

邱泰源爆賴清德致電罵人？ 彭啓明親回應：總統是君子、沒有罵我

快移車！台北市宣布水門「只出不進」 晚間10點開始拖吊

環團參與紐約氣候週遊行 手舉標語「別遺落台灣」

中央社／ 台北22日電
由綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、環境權保障基金會、台灣環境規劃協會和地球公民基金會組成的「台灣氣候行動網絡」，日前參與紐約氣候週遊行，手舉Leave no Taiwan behind（別遺落台灣）等標語。圖／中央社
由綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、環境權保障基金會、台灣環境規劃協會和地球公民基金會組成的「台灣氣候行動網絡」，日前參與紐約氣候週遊行，手舉Leave no Taiwan behind（別遺落台灣）等標語。圖／中央社

由5個台灣環團聯合組成的台灣氣候行動網絡，近期出席紐約氣候週並參與遊行，遊行中手舉「別遺落台灣」、「限制碳排而不是限制台灣參與」等標語。

美東時間20日下午，來自世界各地的人們橫跨布魯克林大橋，高呼「我們現在就要氣候正義」，為「紐約氣候週」揭開序幕。包括綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、環境權保障基金會、台灣環境規劃協會和地球公民基金會組成的「台灣氣候行動網絡」，首次參與紐約氣候週。

台灣氣候行動網絡發布新聞稿表示，9月20日的遊行名為「週五為未來而戰」（Fridays For Future,FFF），遊行的主軸是氣候正義，而遊行中提出4項訴求，包含改變資金錯置的不正義、改變跨世代的不正義、改變權力的不正義及改變跨國間的不正義。

氣候網絡表示，遊行的許多成員是青少年，他們在正該揮霍青春的年紀，卻為了守護自己岌岌可危的未來而走上街頭，並指責金融業這種寧可投資化石燃料，也不投資在更長遠的永續發展的短視操作。

氣候網絡提到，遊行中有來自烏干達的夥伴，指出烏干達排碳量微乎其微，卻要承受富裕國家造成的高熱等氣候衝擊；常遭受極端氣候侵襲的台灣，也一樣因為政治因素，無法參與國際氣候談判。

因此，氣候網絡參與遊行時，也提出了Leave noTaiwan behind（別遺落台灣）、Limiting Carbonwithout limiting Taiwan（限制碳排而不是限制台灣參與）的標語。

永續 環團 紐約

延伸閱讀

近10年首例 紐約州民感染致命東部馬腦炎 蚊媒病毒傳播

2024年桃園第三屆彩虹同志遊行：擁抱多元 推動性別平權

基隆老鷹嘉年華安心亞領軍 傾盆大雨難澆熄森巴女郎熱情

「基隆海洋老鷹嘉年華」繽紛登場 踩街、市集、煙火一起同樂

相關新聞

伊朗煤礦坑驚傳爆炸！情況嚴重至少51死20傷 仍有多人受困

伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗東部南呼羅珊省（South Khorasan）塔巴斯（Tabas）一處煤礦礦坑驚傳爆炸，...

爭睹「最後一面」！氣候變遷釀冰川消融、危機加劇 冰川旅遊業更盛行

氣候變遷導致極區與山地冰川加速消融，民眾搶著一睹冰川的最後容顏，使得冰川旅遊業加速盛行，也使遊客身陷險地！科學家與學者發現，世界各地的冰川都因氣候變遷加速消融…

伊朗東部煤礦礦坑爆炸 傳當時礦坑內有69名工人…目前上修至30死

官方媒體今天報導，伊朗東部南呼羅珊省（South Khorasan）一處煤礦礦坑爆炸已造成30人死亡，上修先前的19人死...

沒水萬萬不能！厄瓜多61年來最嚴重乾旱 依賴水力發電將提早實施限電

依賴水力發電的厄瓜多面臨61年來最嚴重的乾旱，政府今天宣布，將提前一天開始執行限電計畫，實施用電配給制度

被遺忘的科技…呼叫器保有隱私、訊號強大 受醫界青睞

工程師格羅斯(Al Gross)在1949年發明呼叫器並申請專利，當時屬意對象是醫師，但反應異常平淡，直到1980年代受...

日本黑部峽谷觀光列車遇土石流 車上約60人無人傷

日本黑部峽谷鐵道公司一列觀光列車今天因土石流受阻，所幸車上約60名乘客與乘務人員無人受傷。鐵道公司正採取引導車上乘客移動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。