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伊朗東部煤礦礦坑爆炸 傳當時礦坑內有69名工人…目前上修至30死
官方媒體今天報導，伊朗東部南呼羅珊省（South Khorasan）一處煤礦礦坑爆炸已造成30人死亡，上修先前的19人死亡數字。
伊朗通訊社（IRNA）報導指出，「塔巴斯（Tabas）礦難死亡人數增至30人」。
另根據路透社引述伊朗國家電視台報導，有至少28死、17人傷，另有24人失蹤。
國家電視台指出，這起事故是Madanjoo公司兩個礦區甲烷氣爆引起，據稱爆炸時礦坑內有69名工人。
伊朗國家電視台引述伊朗紅新月會（Red Crescent）會長的話報導：「17名傷者已經送醫，仍有24人失蹤。」
官方媒體指出，爆炸發生在昨晚9時。
總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）對罹難者家屬表示哀悼：「我和部長們談過，我們會盡力採取下一步行動。」
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