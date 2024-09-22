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伊朗東部煤礦礦坑爆炸 傳當時礦坑內有69名工人…目前上修至30死

中央社／ 杜拜22日綜合外電報導
官方媒體今天報導，伊朗東部南呼羅珊省（South Khorasan）一處煤礦礦坑爆炸已造成30人死亡，上修先前的19人死亡數字。圖為9月22日，伊朗救援和安全部隊聚集在伊朗東南部呼羅珊省塔巴斯的一個煤礦周圍。歐新社
官方媒體今天報導，伊朗東部南呼羅珊省（South Khorasan）一處煤礦礦坑爆炸已造成30人死亡，上修先前的19人死亡數字。圖為9月22日，伊朗救援和安全部隊聚集在伊朗東南部呼羅珊省塔巴斯的一個煤礦周圍。歐新社

官方媒體今天報導，伊朗東部南呼羅珊省（South Khorasan）一處煤礦礦坑爆炸已造成30人死亡，上修先前的19人死亡數字。

伊朗通訊社（IRNA）報導指出，「塔巴斯（Tabas）礦難死亡人數增至30人」。

另根據路透社引述伊朗國家電視台報導，有至少28死、17人傷，另有24人失蹤

國家電視台指出，這起事故是Madanjoo公司兩個礦區甲烷氣爆引起，據稱爆炸時礦坑內有69名工人。

伊朗國家電視台引述伊朗紅新月會（Red Crescent）會長的話報導：「17名傷者已經送醫，仍有24人失蹤。」

官方媒體指出，爆炸發生在昨晚9時。

總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）對罹難者家屬表示哀悼：「我和部長們談過，我們會盡力採取下一步行動。」

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