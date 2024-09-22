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爭睹「最後一面」！氣候變遷釀冰川消融、危機加劇 冰川旅遊業更盛行

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
冰川消融速度加速，民眾為了一睹冰川的最後容顏，使得冰川旅遊業加速盛行。圖為瑞士蓬特雷西納，無人機拍攝到氣候變遷背景下莫特拉奇冰河裂縫的畫面。路透社
冰川消融速度加速，民眾為了一睹冰川的最後容顏，使得冰川旅遊業加速盛行。圖為瑞士蓬特雷西納，無人機拍攝到氣候變遷背景下莫特拉奇冰河裂縫的畫面。路透社

氣候變遷導致極區與山地冰川加速消融，民眾搶著一睹冰川的最後容顏，使得冰川旅遊業加速盛行，也使遊客身陷險地！科學家與學者發現，世界各地的冰川都因氣候變遷加速消融，積水增加也使得冰川崩塌可能性加劇，使得這些一睹冰川末世光景的遊客以身涉險。

搶睹冰川最後光景

盤據山頭的靄靄白雪也隨著氣候變遷不斷倒退。《CNN》報導，近年來，隨著冰川消融的速度加速，愈來愈多遊客想在冰雪消融前一睹冰川，使得相關地區的旅遊蓬勃發展。渥太華大學副教授道森指出，這種旅遊也被稱為「最後機會的旅遊業」，已成為不斷增長的市場。

然而，瑞士蘇黎世聯邦理工學院冰川學家胡思指出，異常炎熱的春季與秋季，使得冰川大規模消融，導致冰川裂隙被水填滿，增加冰川的壓力，最後發生崩塌地狀況。

冰川消融加速也使得更多岩石與沉積物隨著冰雪滾落，造成旅客的危機，如2018年時，兩名婦女在阿拉斯加冰川徒步旅行時，遭到冰塊擊中身亡；2022年義大利北部冰川發生雪崩，導致11名行人身亡。胡思強調，雖然冰川災害與預警系統的技術逐漸進步，但學界仍需辨識出高危險的旅遊地區。

末日冰川告危

不僅山區冰川告危，被稱為「末日冰川」的南極思韋茨冰川（Thwaites Glacier）正超乎預期融化。《時代雜誌》報導，美國與英國科學家研究表明，思韋茨冰川恐在200年內崩塌，造成海平面上升逾60公分。

研究思韋茨冰川的海洋地理學家蘭特指出，該冰川已消退 80 多年的時間，但此進程在過去30年加速不少。科學家使用水下機器人進行調查，發現溫暖的海水通過深能層裂縫進入冰層中；同時以衛星和GPS觀察潮汐的影響，發現海水能推進海水在冰層擠壓，這些狀況都會導致冰川加速融化。

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冰川 崩塌 氣候變遷 科學家

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