沒水萬萬不能！厄瓜多61年來最嚴重乾旱 依賴水力發電將提早實施限電

這是影集「繼承之戰」都拍不出的劇情：影集所本的跨國媒體大亨梅鐸家族，正活生生上演繼承之戰。親子反目、手足鬩牆，對簿公堂。梅鐸長子拉克蘭（Lachlan Murdoch）位於風暴中心，他曾自我流放九年，現在距離大位僅一步之遙。梅鐸的「家務事」牽涉到美國保守派媒體第一品牌福斯新聞的前途，因此備受矚目，法院卻裁定祕密審理，引發紐約時報、華盛頓郵報、CNN連署抗議違憲...

2024-09-22 10:00