沒水萬萬不能！厄瓜多61年來最嚴重乾旱 依賴水力發電將提早實施限電
依賴水力發電的厄瓜多面臨61年來最嚴重的乾旱，政府今天宣布，將提前一天開始執行限電計畫，實施用電配給制度。
法新社報導，根據總統府聲明，預定從23日至26日每晚停電，但現在將新增限電措施，22日早上8時至下午5時12個省分將執行用電配給制度。
聲明指出，由於已經71天沒下雨，22日限電措施目的在於「保護可用的水資源」。總統府聲明也表明，可能採取進一步措施。
根據聲明：「在評估區域、全國和各省水資源狀況後，22日中午將宣布必要的配套措施。」
由於政府在停電前進行維護工作，導致18日晚上多個地區停電長達6個小時。
包括首都基多所在的省分在內的15個省分已經實施紅色警報，厄瓜多緊急行動委員會（COE）今天將紅色警報延長。
西南部商業城市瓜亞基爾（Guayaquil）的商會估計，厄瓜多每停電一小時就會損失約1200萬美元（約新台幣3.8億元）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言