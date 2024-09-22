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沒水萬萬不能！厄瓜多61年來最嚴重乾旱 依賴水力發電將提早實施限電

中央社／ 基多21日綜合外電報導
依賴水力發電的厄瓜多面臨61年來最嚴重的乾旱，政府今天宣布，將提前一天開始執行限電計畫，實施用電配給制度。圖為9月18日於基多，由於輸電系統和配電網路的維護，全國計畫限電期間，街道看起來幾乎一片漆黑。法新社
依賴水力發電的厄瓜多面臨61年來最嚴重的乾旱，政府今天宣布，將提前一天開始執行限電計畫，實施用電配給制度。圖為9月18日於基多，由於輸電系統和配電網路的維護，全國計畫限電期間，街道看起來幾乎一片漆黑。法新社

依賴水力發電的厄瓜多面臨61年來最嚴重的乾旱，政府今天宣布，將提前一天開始執行限電計畫，實施用電配給制度。

法新社報導，根據總統府聲明，預定從23日至26日每晚停電，但現在將新增限電措施，22日早上8時至下午5時12個省分將執行用電配給制度。

聲明指出，由於已經71天沒下雨，22日限電措施目的在於「保護可用的水資源」。總統府聲明也表明，可能採取進一步措施。

根據聲明：「在評估區域、全國和各省水資源狀況後，22日中午將宣布必要的配套措施。」

由於政府在停電前進行維護工作，導致18日晚上多個地區停電長達6個小時。

包括首都基多所在的省分在內的15個省分已經實施紅色警報，厄瓜多緊急行動委員會（COE）今天將紅色警報延長。

西南部商業城市瓜亞基爾（Guayaquil）的商會估計，厄瓜多每停電一小時就會損失約1200萬美元（約新台幣3.8億元）。

停電 厄瓜多 水資源 總統府 限電

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