日本黑部峽谷觀光列車遇土石流 車上約60人無人傷

中央社／ 東京22日綜合外電報導
黑部峽谷觀光小火車示意圖。（圖∕黑部峽谷鐵道株式會社提供） 江俊亮
黑部峽谷觀光小火車示意圖。（圖∕黑部峽谷鐵道株式會社提供） 江俊亮

日本黑部峽谷鐵道公司一列觀光列車今天因土石流受阻，所幸車上約60名乘客與乘務人員無人受傷。鐵道公司正採取引導車上乘客移動到最近一處車站等措施。

日本放送協會（NHK）報導，位於富山縣黑部市的黑部峽谷鐵道公司表示，今天上午10時前，因為崩落土石流入黑部峽谷鐵道出平站到貓又站間隧道內，造成一列黑部峽谷觀光列車動彈不得。

目前已知車上乘客及乘務人員共約60人受困隧道外區間，所幸暫未傳出有人受傷，鐵道公司正採取引導乘客往最近一處車站移動等措施。

報導雖未說明黑部峽谷鐵道發生土石流原因，但北陸地方近日持續降下大雨，已在石川縣造成顯著災情。

土石流 觀光列車 鐵道

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