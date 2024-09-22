南韓破紀錄暴雨！7地區多達1500人撤離 釜山驚現天坑吞2車

南韓21日多地降下豪雨，不少地方的降雨量創下新紀錄，包括慶北在內的7個地區有超過1500人緊急撤離，且至少發生107起道路淹水、21起土石流等事件，所幸未傳出有人員傷亡消息。

韓聯社報導，中央災難安全對策本部21日晚間11時統計，受豪雨災情民眾主要集中於釜山、忠北、忠南、慶北、慶南、全南和全北等7個道，共1014戶、1501人被迫離開家園避難。

其中，仍有455戶、682人還回不了家，部分災民暫時居住於臨時安置所，而其他人則寄居於親友家中、社區活動中心或其他私人住宿。此次暴雨還造成公共設施和私有設施被嚴重損壞。

目前已經發生至少107起道路淹水、21起土石流、1起擋土牆倒塌以及33起其他類型的損壞事件。其中，釜山的沙上區出現了地層下陷情況，目前相關部門正在調查原因，並緊急修復道路。