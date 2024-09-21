馬來西亞北部暴雨不斷 稻田遭淹毀損失逾2億

馬來西亞北部各州最近受惡劣天候影響，暴雨不斷，不僅檳城有數百處路樹倒塌，壓毀車輛，北馬水災淹毀5822公頃稻田，稻米產量損失估達馬幣3200萬令吉（新台幣約2億3091萬元）。

首相安華（Anwar Ibrahim）今天赴災區吉打州（Kedah）視察，緊急宣布由中央政府撥款馬幣1300萬令吉給吉打州投入災後援助，並透過國家天災管理機構（NADMA）、首相署執行協調單位（ICU）對受災戶發放慰問援助金。

農業及糧食安全部長穆罕默德沙布（MohamadSabu）指出，惡劣天候暴雨導致馬來西亞多個州災情嚴重，迄今成立州級與縣級的災情管理委員會，也在中央、州與縣啟動農糧部災害應變中心，全面監控天氣狀況。

他指出，根據初步調查，目前有5822.59公頃稻田被洪水淹沒，稻米產量損失估達馬幣3200萬令吉，政府將協助農畜漁牧業等受災戶度過難關。

馬來西亞媒體報導，吉打州截至今天上午的災民人數多達7877人，受災戶達2441戶，目前暫安置於42個臨時疏散中心，但位於北馬受水災所苦的玻璃市州（Perlis）因災情好轉，關閉臨時疏散中心，災民將重返家園。

吉打州民主行動黨前州議員張開筆強調，亞羅士打（Alor Setar）地勢低窪，海水容易倒灌，這次尤其受到潮汐與連續數日暴雨影響，不僅城市地區淹水，原本處低窪地區的稻田被淹毀，農民損失慘重。

他認為，分析其中原因，除全球氣候暖化等氣候變遷因素之外，近年來的城市規劃失當也是原因之一。

另外，檳城（Penang）受連日暴雨多處發生水災，甚淹進民宅，家中電器、家具、衣物與交通工具都遭損壞，目前檳城災區水位已退，原被安置於臨時疏散中心的災民已獲准返家整理家園，關閉臨時疏散中心。

檳城負責地方政府事務的行政議員方美錸指出，檳城從15日起受暴雨和強風襲擊，全州有215處地點發生樹倒事故。