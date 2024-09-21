入口帶花香...馬來西亞人年均吃12公斤榴槤 走進榴槤園一窺魅力

馬來西亞是全球人均榴槤年消費量最大的國家，2022年馬來西亞每人平均食用12.4公斤榴槤。中央社走入大馬榴槤園，一窺對馬來西亞人而言，「水果之王」榴槤的獨特魅力。

榴槤因其外型、風味與售價，成熟期長達數年，被譽為水果之王。中央社記者走訪位於彭亨州（Pahang）勞勿縣（Raub）的榴槤園，因榴槤樹生長於半山腰，路途顛簸無柏油鋪路，前往榴槤園需搭乘園方的越野車。

業者打造榴槤套裝行程，民眾走入園區，深入認識榴槤生長環境與採收工作，包括在榴槤園享用榴槤吃到飽與民宿安排，這樣的行程在馬來西亞行之有年。

榴槤園多處可見在樹木間架設巨大捕網。榴槤專家郭斯宏表示，架設捕網是為避免榴槤自然熟成掉落時造成損傷。

他指出，榴槤若非自然熟成，而是直接採摘並催熟，會導致無法展現不同榴槤品種的獨特風味與層次。

郭斯宏說，若搖晃榴槤，聽見內部有空空的聲音，代表已經熟成；但若搖晃後沒有聲響，代表尚未成熟。

榴槤園主陳俊志處理「貓山王」與「黑刺」等單價較高的品種榴槤時，會預先「拍打榴槤」。他表示，在馬來西亞都是等待榴槤自然熟成後掉落，拍打屬於人為干預，讓榴槤發酵，以增加風味層次。

陳俊志說，最新鮮自然熟成的榴槤，入口帶有花香跟蜜糖香，展現多層次風味，有別於一般市面上銷售榴槤僅有苦與甜。

中國自2022年展開對東南亞各國的「榴槤外交」。今年適逢馬中建交50週年，雙邊除實施旅遊免簽，也簽署多項合作備忘錄，包括開放馬來西亞鮮食榴槤輸往中國。

榴槤業者陳齊琛指出，「貓山王」是中國旅客最喜愛的品種。因「貓山王」味道強烈，從公認的起司口感與酒香風味，到藍起司、鹹魚味或腐爛水果等，不同人敘述的風味不盡相同。

他說，榴槤樹須培植至少6至7年，才能長出能銷售販賣的榴槤。若想要榴槤味道更豐富、層次多，需要30年以上的老樹；因老樹根擴展多且廣，吸收養分豐富，結出來的果實才有花香味、巧克力、酒香等多層次風味。

陳齊琛說，勞勿過去是礦區，礦業沒落後，土地保留許多礦物質。正因勞勿擁有其他地區缺少的礦物質天然特性，因此種植的榴槤比其他州屬富有更多風味與層次。

東南亞各國培育多種榴槤品種，馬來西亞以英文字母D加上數字編號作為品種名稱。

陳齊琛舉例，近年受國際歡迎的「貓山王」統一稱作D197，還有俗稱「紅蝦」的D175、風味較淡雅的D24「蘇丹王」、D2「夢中情人」、D200「黑刺」等。目前馬來西亞有超過200種榴槤編號。