印尼雅加達「恐有強震」示警 民眾憂引發海嘯釀災

印尼氣象氣候暨地球物理局8月警告，爪哇島可能因巨型逆衝斷層而發生芮氏規模9的強烈地震，海嘯高度可能介於5到20公尺之間，引發恐慌。對此，當局表示強震無法預測，呼籲民眾不需過度擔憂但需做好防災準備。

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）地震與海嘯負責人達尤諾（Daryono）今天解釋，板塊擠壓的「大逆衝」（megathrust）效應並非地震名稱，而是用來形容震源，因為「大逆衝」能累積巨大能量，因此地震規模通常很大。

達尤諾告訴中央社，因地震不可預測，該局發布有關巨型逆衝斷層的訊息並非預測地震，而是希望政府和民眾做好防災工作，並建議民眾照常生活。

達尤諾指出，根據實驗模型，巽他海峽巨型逆衝斷層所引發的地震可達芮氏規模8.7，而雅加達、萬丹省（Banten）、楠榜省（Lampung）和西爪哇的震度會達「麥卡利地震烈度表」（Modified Mercalli Intensity Scale）的7至8度，即可能出現房屋輕微受損和建築物出現裂縫等災情。

達尤諾呼籲政府應進行地震演習，並教育民眾地震與海嘯防災知識，他補充，氣象氣候暨地球物理局會持續監測巨型逆衝斷層帶的地震活動。

「羅盤報」（Kompas）日前報導，雅加達災害管理機構（BPBD）呼籲雅加達民眾時刻警惕「大逆衝」地震發生的可能，並指出，巨型逆衝斷層所引發的地震是指芮氏規模可達9.9的劇烈強震，且可能引發海嘯。

雅加達災害管理機構機構負責人尤翰（Mohamad Yohan）說：「（應對）突發事件通常需三天到一週的時間，可將衣服、藥品及重要文件放在緊急避難包中。」

他還呼籲民眾在緊急避難包中放置現金，因爲災害期間可能沒有行動網路通訊，因此無法進行轉帳或使用銀行交易。

他說：「就像中國之前發生災難一樣，有一個城市已不使用現金，所以當人們想購買生活必需品時卻買不到，因為每人都依賴『標準式QR支付碼』（QRIS）和轉帳（付款）。」