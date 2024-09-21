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人、車都被沖走...日本石川縣降破紀錄大雨 已知1死7失聯

中央社／ 東京21日專電
日本石川縣今天降下破紀錄大雨，氣象廳對此發布「大雨特別警報」，發生多條河川氾濫、土石崩落的災情，已知一人死亡、7人失聯。圖／路透社
日本石川縣今天降下破紀錄大雨，氣象廳對此發布「大雨特別警報」，發生多條河川氾濫、土石崩落的災情，已知一人死亡、7人失聯。圖／路透社

以能登地區為主的日本石川縣今天降下破紀錄大雨，氣象廳對此發布「大雨特別警報」，發生多條河川氾濫、土石崩落的災情，已知一人死亡、7人失聯

日本電視台新聞網（NNN）報導，石川縣以能登地區為主的地區降下猛烈大雨，以奧能登為主的地區災情頻傳。連結通往輪島市中心地帶的縣道隧道附近土石崩落，導致15路線24處車輛通行受阻。此外，多處出現建築物浸水、河川氾濫的情形。

豪雨成災，已知珠洲、輪島市、能登町共有7人失聯。此外，珠洲市有一人死亡。

石川縣府對珠洲市、輪島市、能登町等2市1町約2萬1400戶，共4萬4500人發布避難（疏散）指示。

石川縣警消單位收到許多民眾通報得知，有人、車被洪水沖走。

失聯的7人當中，日本國土交通省（相當於交通部）表示，有4人是正在輪島市進行能登半島地震重建、道路修復工程的4名作業員。事發現場位於輪島市門前町的「中屋隧道」附近。當時約有60名作業員正在進行修復道路工程，有作業員被沖刷至附近國道的土石流掩埋。

土石流 失聯 日本 豪雨

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