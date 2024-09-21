雨彈重擊！日本石川降破紀錄大雨 2條河川氾濫3人失聯

日本石川縣今天降下破紀錄大雨，氣象廳對此發布「大雨特別警報」。根據目前統計，石川縣內已發生12條河川氾濫、3人失聯、民宅淹水、道路積水及土石崩落阻礙交通等災情。

綜合日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞及TBS電視台等日媒報導，石川縣截至中午為止的12小時累計雨量，輪島市為298毫米、珠洲市為218毫米，遠遠超過兩地往年8月一整個月的雨量，創當地觀測史上新高紀錄。

輪島市、珠洲市及能登町今天因為大雨相繼傳出災情。能登町公所表示，轄內60多歲女性遭流經町內的河內川沖走，目前下落不明。

石川縣政府與奧能登廣域圈事務組合消防本部表示，輪島市內遭河水沖走等原因失聯共有2人，石川縣內截至今天下午3時止，總計已有3人失聯。

珠洲警察署表示，上午11時已在珠洲市多數地區確認道路淹水，還接獲數起跟民眾受困車內及土石崩落等有關的通報。

今天大雨也再度讓能登半島地震受災民眾受到影響。輪島市政府表示，供能登半島地震受災民眾暫住的組合屋，也因為大雨發生淹水災情。

住在輪島市三井町一處組合屋的58歲野水克也說，自己是在上午7時被町內通報大雨的廣播所吵醒。

野水說，組合屋前淹水，垃圾等物品順著積水漂流，在當地定居許久的民眾說「最近數十年來沒見過這樣的大雨」。

野水本人是3年前遷居到輪島市，住在翻修後的傳統民房內，但這處民房在今年元旦能登半島地震中全毀，造成野水目前暫居組合屋過生活。

他說，大家都因為災後重建相當疲累，希望不要再這樣了，「為什麼偏偏要選在這裡下雨？讓人感到力不從心」。

目前已知石川縣內共有12條河川發生氾濫，大雨造成多數民宅發生程度不一的淹水，甚至有民眾通報有人因為山崩遭土石掩埋。

能登町也發生民宅淹水災情；珠洲市的上戶町和大谷町因大雨造成聯外道路中斷，成為陸上孤島。

另外，北陸電力送配電公司表示，石川縣內在中午時總計共有5950戶停電，分別是輪島市約4200戶、珠洲市約1100戶，及能登町約650戶。

石川縣政府決定讓能登半島5市町適用災害救助法，已請求自衛隊派遣隊員協助。

日本北陸地方今天受到滯留秋雨鋒面及低氣壓影響，從上午起開始降下破紀錄大雨。日本氣象廳上午10時50分針對輪島市、珠洲市及能登町發布「大雨特別警報」。

「大雨特別警報」在5階段警戒中屬於最高等級的第5級，代表警報發布地區有必要進行最高等級警戒。